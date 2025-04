El senador santacruceño José María Carambia afirmó que recibió un pedido de un funcionario del Gobierno nacional para suspender la sesión por el proyecto Ficha Limpia, según expuso en un video en su cuenta oficial de Instagram.

Se trata de uno de los senadores que, supuestamente, "eran duda" para el acompañamiento de la iniciativa que pone en jaque a la ex presidenta Cristina Kirchner, ya que impide que condenados en segunda instancia puedan postularse para cargos nacionales.

La Libertad Avanza había motorizado una sesión para el pasado 9 de abril, pero que levantó un día antes al considerar que "no estaban los votos", entre ellos, los de Carambia y su par de Santa Cruz, Natalia Gadano.

Ayer, Carambia se despachó con un breve video y explicó que, en realidad, José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo, lo consultó sobre la posible suspensión de la sesión. El legislador dice haberse negado y dio sus argumentos.

"Se había convocado sesión especial para el tratamiento de Ficha Limpia el 9 de abril. El 8 de abril, en mi oficina, me junto con José Rolandi, y me pregunta qué pensaba yo respecto de suspender la sesión porque había senadores que estaban en duda y otros que no sabían si iban a estar presente", inició Carambia.

Y continuó: "Yo me negué rotundamente porque nosotros estábamos dispuestos a sesionar, dar quorum. Le dije que era 'muy difícil que alguien esté en duda porque mañana no se van a animar a votar en contra' porque esta ley dejó de ser una ley legal, va a ser una ley moral, es decir, quién se va a animar a votar en contra es una cuestión moral".

Luego, Carambia contó que presentaron una nota junto a Gadano para pedir que les digan "a qué hora era Labor Parlamentaria (que es una reunión que se hace antes de la sesión) para mostrar voluntad de sesionar, pero no fue respondida".

"A las horas nos preguntan si estábamos dispuestos a firmar una nota para suspender la sesión, nota que firmaron varios senadores. Por eso se suspendió la sesión por una resolución firmada por el presidente Provisional del Senado", resaltó.

A su vez, Carambia sostuvo que la suspensión de la sesión fue vulnerable jurídicamente y añadió: "Para que no haya malos entendidos, invitamos a todos los senadores a que esta semana se sesione Ficha Limpia y a la Vicepresidenta a que convoque a la sesión correspondiente suspendida ilegalmente".

Lo llamativo es que ambos representantes fueron los apuntados en la tarde del pasado 8 de abril por el levantamiento de la sesión.

El palo para la vice y titular del Senado, Victoria Villarruel, es porque el decreto de suspensión llevó la firma Bartolomé Abdala.

La razón de esto es que el Poder Ejecutivo precipitó una sesión por Ficha Limpia en el fragor de la derrota del jueves 3 de abril, cuando el cuerpo rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y Villarruel no quería quedar pegada a una eventual derrota.

En este contexto, como contó ayer la Agencia Noticias Argentinas, Ficha Limpia era duda para ingresar al temario de la sesión prevista para la semana próxima en la que, de mínima, se votarían los pliegos de los diplomáticos.

Con información de Noticias Argentinas