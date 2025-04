La "lista negra" de ARCA que la habilita a bloquear cuentas y tarjetas

Una nueva resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en conjunto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), podría dejar sin acceso a medios de pago a miles de usuarios. La disposición, que ya entró en vigencia mediante la Comunicación A 8144/2024, establece que las personas físicas y jurídicas que figuren en la lista de “contribuyentes no confiables” verán bloqueadas sus cuentas bancarias, tarjetas de créditoy débito, y hasta billeteras virtuales.

El objetivo de esta medida es claro: combatir la evasión fiscal y mejorar la trazabilidad de las operaciones económicas. Desde ARCA aseguraron que se trata de una acción clave para identificar movimientos sospechosos y asegurar que toda operación tenga respaldo documental verificable.

Bloqueo de cuentas bancarias y tarjetas: ¿Quiénes están en la mira de ARCA?

La inclusión en la lista negra del organismo no es arbitraria. ARCA analizará distintos factores para determinar si una persona o empresa debe ser considerada “no confiable”. Entre los principales motivos se encuentran inconsistencias entre los ingresos declarados y los consumos realizados, operaciones económicas sin documentación de respaldo o movimientos que no puedan ser justificados.



La resolución no distingue entre individuos o comercios: una persona que gaste más de lo que declara o una pyme que no facture adecuadamente sus ventas digitales, corre el riesgo de ser sancionada. El impacto puede ser inmediato: suspensión del uso de tarjetas, bloqueo de cuentas bancarias y restricción del acceso a cualquier sistema de pago electrónico, incluyendo QR y prepagos.

Los comercios también en alerta

Los comerciantes también deberán tomar precauciones. Aquellos que sean incluidos en el listado de ARCA se verán imposibilitados de utilizar terminales electrónicas como los posnet para recibir pagos. Esto representa un fuerte golpe para muchos negocios que dependen exclusivamente de los medios digitales para operar.

Pero la normativa va más allá. Las empresas proveedoras de servicios de procesamiento de pagos deberán adaptar sus sistemas para identificar automáticamente a los CUITs observados por el fisco y bloquear sus operaciones. ARCA exige que estas acciones se ejecuten sin demoras, para evitar que continúen circulando fondos de origen dudoso.

¿Cómo salir de la lista negra de ARCA?

A pesar de lo severo de la medida, existe un procedimiento para regularizar la situación. Los contribuyentes afectados deberán ingresar al portal oficial de ARCA y acceder a la sección “Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial”. Desde allí podrán iniciar el trámite digital para presentar el descargo correspondiente.

Una vez realizada la presentación, el organismo analizará la información y se comunicará con el usuario mediante el domicilio fiscal electrónico. Si se comprueba que las irregularidades fueron subsanadas o se justifica adecuadamente la actividad económica, se reestablecerán los medios de pago en cuestión.

Frente a este escenario, tanto los usuarios individuales como los comerciantes deben extremar los cuidados con sus registros contables y documentaciones. Un descuido, una omisión o una inconsistencia podrían derivar en bloqueos que afecten seriamente la vida financiera diaria.

