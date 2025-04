El titular de la Federación le envió sus condolencias a la familia de las víctimas, los clubes y la CONMEBOL, a la vez que reprobó los hechos de violencia: "No debe tener lugar en el fútbol".

El futbolista egipcio, figura del elenco de Anfield, advirtió en varias ocasiones que no su continuidad no estaba garantizada y que podría emigrar, algo que finalmente no sucederá. El delantero llegará a los 10 años en el club.