Marcelo Gallardo fue contundente tras el empate de River: "Deberíamos haber ganado"

River fue mejor que Barcelona, pero no logró pasar del empate en el Monumental. Pese a haber sido el dominador del juego, el equipo de Gallardo no pudo romper el cero en su casa y repartió puntos con el conjunto ecuatoriano. Tras el partido, el DT expresó su enojo por la igualdad, aunque no se mostró disconforme.

El Millonario llegaba con la ilusión de conseguir su segunda victoria consecutiva en la Copa Libertadores. Sin embargo, los del Muñeco dejaron dos puntos en el camino, y sumaron solo uno para la tabla del Grupo B. Es por eso que las sensaciones, al menos en cuanto al resultado, no son buenas en lo absoluto.

No así para Gallardo, quien, pese a la bronca por el empate, resaltó la actuación del equipo. “Me iría preocupado si el equipo no hubiese intentado y no hubiese tenido el control del juego y no tuviera situaciones. Viendo el análisis del partido, hubo un equipo que intentó siempre, un rival que se defendió y no pateó al arco”, comenzó el DT.

“Nosotros erramos el penal y tuvimos varias situaciones claras de gol, con juego encima. Si no hubiese habido nada de eso, estaría preocupado”, continuó. Acto seguido, ante otra consulta, el Muñeco volvió a mostrarse conforme: “Yo no vi un equipo que jugó mal. Me iría preocupado si no hubiese nada de lo que observé. Hubo control de juego, buenas situaciones del gol con movimiento. Hicimos buenas cosas, pero no convertimos”.

“Un equipo hizo lo suficiente como para ganar y el otro que no hizo méritos se lleva los mismos puntos que nosotros. Esto es fútbol. No tuvimos contundencia. Entonces, no voy a ver todo lo negativo que quieren hacernos ver. Yo soy el más autocrítico y exigente, y hoy vi cosas buenas del equipo, como también las vi en Lima”, agregó.

La bronca de Gallardo

A pesar de lo anterior, el DT no se mostró contento con el resultado: “te vas con bronca. No era un partido para empatarlo. El vestuario estaba con un sabor muy amargo, porque no era un partido para empatarlo. Para nosotros, por lo hecho, deberíamos haberlo ganado. Es la realidad. Cuando no ganás te vas con bronca, y queda la bronca hasta el otro partido”.

Otras declaraciones de Gallardo

“Los jugadores que están bajos deberán levantar, es así. Hoy nosotros generamos jugadas muy buenas de cara al arco y no pudimos convertir. Eso se empezará a cortar. Trabajaremos para tomar mejores decisiones y que el arco se nos abra un poco más”.

“Cambiamos y estamos en la búsqueda de representar a los hinchas. Estamos en una búsqueda permanente y no podemos dejar de insistir. La representación significa muchísimo para poder lograr que los hinchas se sientan representados”.

“Duele el resultado y estamos amargados”.

“Vi un equipo que se impuso sobre el rival, que en el fútbol actual es muy difícil. Analicen qué hizo Barcelona… Nada”.

“El resultado nos amarga, y mucho. Nosotros somos los que más amargados estamos, pero yo no vi cosas malas”.

“¿Lo negativo? La contundencia”.

Con información de TyC Sports