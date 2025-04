Cazzu sobre Ángela Aguilar: "A ella no la juzgo"

Cazzu aseguró que está ocupándose de su hija Inti, de su relación con el cantante Christian Nodal, que está pareja con su colega Ángela Aguilar: "Estoy soltera y sin ganas de enamorarme".



La intérprete respondió en un móvil de LAM, en América, sobre el crecimiento de su única hija, después de la separación del músico mexicano y la hija del artista Pepe Aguilar: "Nada me da bronca. A Ángela no la juzgo y no me da bronca nada de todo eso. No tengo ningún sentimiento negativo contra ninguno de ellos", aseguró.



La artista estrenó el tema Con otra, una canción que estaría inspirada en Aguilar y todo lo que pasó con su separación de Nodal. En este sentido, ella detalló: "Si son felices me encanta, hay que saber de dónde crear".

“Robado se va lo que robado viene”, “Fuiste mala y too se paga”, “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “Te va a engañar con otra”, son algunas de las líneas de la canción que dio mucho que hablar.

La jujeña reveló que "la música siempre está inspirada en algo pero siempre es una fantasía. Tenemos una relación super normal por el bien de nuestra hija, como tiene que ser".

Agregó: "Estoy enfocada en mi música, muy feliz. Todo muy bien, normal. Mantenemos contacto sólo por la niña. Me encanta estar soltera", concluyó.



Con información de Rating Cero