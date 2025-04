También hizo lo propio con Manuel García Mansilla, que recibió una mayor cantidad de votos negativos, que fueron 51, mientras que solo reunió 20 voluntades a favor.

Después del mediodía, la oposición alcanzó el quórum de 37 senadores para iniciar la sesión en la que se definió el futuro de Ariel Lijo, designado por decreto en la Corte Suprema pero sin haber asumido aún, y de Manuel García Mansilla, ya en funciones en el máximo tribunal.

Hasta último momento el oficialismo mantuvo las conversaciones con distintos espacios para intentar, en primera instancia, obstaculizar el quórum para el inicio de la sesión, pero no dieron sus frutos.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no está presente en el recinto porque se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo ante el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, por lo que la conducción está a cargo del presidente provisional Bartolomé Abdala.

En medio de la disputa por las elecciones porteñas entre el PRO y LLA, el expresidente Mauricio Macri dio la orden a los senadores del partido amarillo de dar quórum para complicar la estrategia del oficialismo. En el inicio de la sesión cumplieron con su mandato solo Alfredo De Angeli y Victoria Huala. Luis Juez ya había anticipado que no iba a seguir las órdenes del jefe partidario.

Tampoco dio quórum Guadalupe Tagliaferri, una de las que se ubicaba entre las seguras al momento del inicio de la sesión.

"Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente Milei a USA, me encuentro en ejercicio de la Presidencia. Por lo cual, la sesión del Senado donde se tratarán los pliegos de los 2 jueces de la Corte ingresados hace más de un año será conducida por el Presidente Provisional del Senado, el Senador Abdala", aclaró Villarruel en redes sociales.

Los argumentos de los senadores

Durante la reunión de Labor Parlamentaria que se llevó adelante al mediodía, los senadores acordaron realizar una sesión corta en la que no se incluyeran otros asuntos para no desviar la atención de un tema que juzgan de gran relevancia. En ese contexto, Guadalupe Tagliaferri fue la primera oradora una vez que se habilitó el debate por la Corte ya que es la titular de la Comisión de Acuerdos y estuvo a cargo de conducir todos los pasos necesarios del proceso.

La diputada del PRO se encargó de aclarar que no estuvo presente en el momento del quórum porque se encontraba terminando de preparar su discurso y cuestionó a quienes sembraron suspicacias sobre una posible demora para entrar al recinto.

La senadora porteña realizó un repaso de todos los pasos que se fueron cumpliendo desde la presentación de los pliegos en 2024, luego las audiencias de los dos juristas y los desacuerdos que llevaron a que el presidente Javier Milei firmara los dos decretos, cuando faltaban tres días para el inicio de las sesiones ordinarias.

"Lamento que mienta. Desde hace semanas trabajo para obtener el quórum y poder llevar adelante esta sesión. Siempre manifesté, sin especular, que los pliegos para los jueces de la Corte deben debatirse en el Senado y que jamás voy a aceptar que sean nombrados por decreto", aclaró Tagliaferri ante un posteo que realizó el diputado nacional Juan Manuel López poniendo en duda su estrategia.

Tagliaferri explicó su voto en contra basado tanto en la cuestión de que los jueces fueron designados por decreto como por la ausencia de alternativas femeninas para ocupar las vacantes en el máximo tribunal.

"No creo en ningún espacio de representación sin mujeres, borrarnos de los espacios de representación es negar nuestra voz. En 163 años, solo 3 de 114 jueces de la Corte Suprema han sido mujeres, esa realidad dista mucho de los países que miramos para imitar", argumentó.

Martín Lousteau, otro de los que dio quórum, justificó su rechazo a ambos jueces y recordó que "García Mansilla nos mintió tres veces en la cara a los senadores en la Audiencia y terminó aceptando, o la ambición le gana o le gana las presiones del Ejecutivo, en cualquiera de los dos casos no puede ser Juez de la Corte".

Martín Doñate, representante de Unión por la Patria, marcó su rechazo pero también puso énfasis en resaltar que García Mansilla puede entrar en la figura de "usurpación de cargo" y que, por lo tanto, no le debería corresponder ningún beneficio previsional por su breve paso por la Corte Suprema.

Los números necesarios

Con el quórum conseguido, la oposición solo debe reunir 25 voluntades negativas, en un escenario ideal con todas las bancas ocupadas, para impedir la aprobación de los dos pliegos.

"Tenemos más de 30 votos para rechazar los pliegos de Lijo y García Mansilla", dijo con confianza el jefe del interbloque de Unión por la Patria José Mayans. La afirmación puede resultar un tanto exagerada, aunque con ese número estaría sobrado para llevar adelante la misión.

Desde la otra vereda, el jefe de Gabinete Guillermo Francos admitió que el oficialismo no cuenta con los votos hasta el momento, pero abrió la puerta a un debate que se desatará ni bien termine la sesión, en el caso de que se rechace a los candidatos.

Francos dijo que García Mansilla seguirá siendo miembro de la Corte Suprema aunque el Senado lo rechace su continuidad. Días atrás, el funcionario ya había afirmado que García Mansilla podía continuar hasta el 30 de noviembre "en comisión", situación que el Senado no está dispuesto a convalidar lo que anticipa un conflicto de poderes.

El pasado lunes pasó por la Casa Rosada el jefe del bloque de senadores del radicalismo Eduardo Vischi, lo que abrió los interrogantes sobre cómo será la postura de la UCR para la sesión. Por el momento, decidieron dar quórum para iniciar el debate, lo que terminaría de complicar a LLA. En ese sector ya estaba incluido de antes Martín Lousteau con su colega del PRO Guadalupe Tagliaferri.

También se conoció que la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero tuvo un cambio en su parecer sobre el pliego de Ariel Lijo, ya que antes tenía previsto votar en contra y ahora pasará a abstenerse debido a que la convocatoria a la sesión la hizo el kirchnerismo.

"Los cordobeses no me votaron para votar con los K y (Martín) Lousteau", dijo y añadió: "Y si el kirchnerismo, junto con aliados como Lousteau, (Guadalupe) Tagliaferri y otros de la UCR, quieren que votemos a los dos jueces en una misma votación, voy a abstenerme para no votar a Lijo", lanzó en su cuenta de X.

Y argumentó: "En ese caso, voy a explicar el sentido de mi voto: me abstengo porque no quiero darle el acuerdo a Lijo. Sí se lo daría a (Manuel) García-Mansilla, pero como decidieron votar los dos pliegos juntos, no puedo acompañarlo con mi voto". No obstante, la votación de los candidatos será por separado, lo que no sostiene lo que expresó la senadora.

