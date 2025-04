Personal de Casas Particulares: advierten por salarios congelados e informalidad laboral

El 3 de abril se conmemora el “Día del Personal de Casas Particulares”, de acuerdo con la normativa vigente. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Ana Díaz, referente del sector, advirtió sobre la informalidad de las trabajadoras, superando hoy, el censo del 2020, en el que más de 45.000 personas manifestaron trabajar en casas particulares pero que sólo el 10% están registradas.

“Inclusive ahora se están sumando muchas compañeras que están perdiendo el trabajo o que están teniendo reducciones horarias, la disminución de horas hace que nuestro esfuerzo tenga que ser el doble, porque si me reducen de seis horas a cuatro horas en una casa, para poder cubrir esas dos horas que no estoy trabajando, tengo si o si que buscar otro trabajo”, expresó.

Por otro lado, Díaz aclaró que, por falta de paritarias, no hubo aumento para trabajadoras de casas particulares en abril, señalando que el ajuste del 6% fue homologado en enero como un porcentaje pendiente del 2024.

“Quedamos con el salario del último aumento que fue en el mes de diciembre, un aumento de 1,3% en base al sueldo de noviembre del año 2024, y 1,2% en enero en base también al sueldo de diciembre de 2024, porque fue acumulativo”, detalló.

Finalmente, la referente recordó que con la eliminación de la moratoria –que se hizo efectiva en marzo- trabajadoras del sector también se vieron afectadas, entendiendo que el sector está bajo una “ley joven” que, en muchos casos, le permite acceder únicamente a la jubilación mínima.

“En el 2013 recién se cambió la ley y pasó a ser un régimen especial de trabajadoras de casas particulares, hasta el 2025, por ejemplo, tenemos 12 años, es decir tendríamos 12 años de aporte, o sea que también es imposible. Si no se cumplió lo que decía la ley del año 1954, las compañeras que ahora están llegando a los 60 años, no están teniendo todos los aportes, tienen solamente 11 años, y eso realmente no es porque no hayamos trabajado”, manifestó.