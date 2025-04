Pliegos de Lijo y García-Mansilla: “Las designaciones tocan terreno pantanoso a nivel constitucional"

Este jueves, el Senado de la Nación debate la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, en un proceso que, por Aries, el abogado constitucionalista, Sebastián Aguirre Astigueta calificó como "terreno pantanoso a nivel constitucional".

Según el especialista, la situación es "anómala" e "irregular", ya que el presidente impuso a los candidatos y, ante la negativa del Senado de darles acuerdo, decidió nombrarlos en comisión durante el receso legislativo.

Aguirre Astigueta explicó que el caso de Lijo no presentaría mayores inconvenientes, ya que su nombramiento en comisión no fue convalidado por la Corte Suprema y su pliego podría ser rechazado sin mayores complicaciones, permitiéndole volver a su cargo de juez de primera instancia. Sin embargo, la situación de García-Mansilla es distinta, ya que fue designado en comisión y tomó posesión del cargo, lo que genera incertidumbre sobre su futuro si el Senado rechaza su pliego.

El constitucionalista advirtió que si García-Mansilla permanece en el cargo hasta la finalización del año legislativo, sin el aval del Senado, se trataría de una situación "inconstitucional" sin precedentes en la historia argentina. "Sería simplemente un empleado del presidente en la Corte, sin independencia ni estabilidad, lo que podría llevar a un juicio político y a múltiples recusaciones en sus fallos", sostuvo.

Así, Aguirre Astigueta enfatizó que la designación de jueces requiere tanto la nominación del presidente como el acuerdo del Senado, y que "sin ambas condiciones, no puede haber un juez de la Corte". Según el experto, el Ejecutivo está forzando el sistema institucional al desconocer el rol del Senado en el proceso, lo que podría derivar en una crisis de legitimidad dentro del máximo tribunal del país.

Por otro lado, el letrado cuestionó la postura de García-Mansilla, quien sostiene que puede permanecer en la Corte hasta el 30 de noviembre sin importar la decisión del Senado. "Esa interpretación es un error grave, porque la Constitución establece que los jueces en comisión duran solo hasta el final del próximo período legislativo si el Senado no los aprueba. Pero en este caso, su designación ya fue rechazada, por lo que su continuidad carecería de sustento legal", explicó.

El abogado también puso en duda la posibilidad de que García-Mansilla renuncie en caso de que el Senado rechace su pliego. "Él no puede ser el actor principal de una tragedia constitucional en donde el presidente insiste, el Senado le dice que no, y él se atornilla al cargo. Los senadores están muy enojados, se sienten defraudados y manoseados, por lo que hoy darán quórum incluso aquellos que en otras circunstancias no lo harían", expresó.

Asimismo, Aguirre Astigueta destacó que la situación es inédita y pone en jaque la institucionalidad. "El Senado es una institución de gran prestigio en democracias consolidadas como Estados Unidos o el Reino Unido. Si se desoye su decisión, estaríamos frente al fin de la República tal como la entendemos. El poder se divide, el presidente no gobierna solo y la Corte debe ser impoluta", afirmó.