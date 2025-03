El peligroso fenómeno de los incel

Un joven de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de colegio y, a través de tal narrativa, pone en el centro de la opinión pública cuestiones como el aislamiento adolescente, la cultura "incel", la dinámica del porcentaje 80/20 en los jóvenes y el peligroso auge de figuras como Elliot Rodger y Andrew Tate, emblemas del perfil pendenciero y rencoroso que hace de bandera la generación en cuestión. Pero más allá de la ficción, lo que la serie expone es un fenómeno social con consecuencias reales y preocupantes.

Para un mayor entendimiento del tema, vale detallar algunos de los principales conceptos que propone “Adolescencia”. La palabra "incel" proviene de "involuntary celibate", traducido al español como celibato involuntario, y describe a una comunidad on line de hombres, mayormente adolescentes, que sienten rechazo por parte de las mujeres más deseadas y desarrollan por ello una visión misógina y nihilista del mundo.

Tanto en “Adolescencia” como en la vida real, este sentimiento se representa a través de personajes que encuentran refugio en foros de internet donde se refuerzan narrativas de odio y victimismo. A su vez, los incels dividen el mundo en "Chads" y "Stacys". El primer grupo son chicos atractivos y dominantes que supuestamente acaparan la atención femenina, mientras que las "Stacys" son las chicas que solo se interesan por ellos.

Este pensamiento refuerza un círculo de frustración, alienación y, en algunos casos, violencia. Estos dos tipos de grupos son los que dan forma a la teoría del 80/20, regla que postula que el 80 por ciento de las mujeres solo está interesada en el 20 por ciento de los hombres más atractivos. Si bien estudios sociológicos han identificado tendencias de selección en las aplicaciones de citas, la interpretación extrema de esta regla en la comunidad incel los lleva a conclusiones fatalistas: creen que si no están en ese 20 por ciento de hombres deseables, están condenados a la soledad.

Mariana Maggio, Doctora en Educación y autora del libro “Crianza poderosa”, explica: “Lo potente de la serie es que interpeló a todos los padres con respecto a la calidad y conocimiento del vínculo que tenemos con nuestros hijos. Y deja en claro que ellos manejan un lenguaje, un sentir y una simbología de las cuales estamos ajenos en muchos casos”. Otro punto que entra en tela de juicio, son los espacios por donde se mueven los chicos de entre 12 y 18 años, en lo que sería su despertar social y sexual.

Maggio agrega: “Los adolescentes pasan mucho tiempo en soledad, inmersos en una pantalla que tiene un mundo interno saturado de mensajes no muy claros, confusos y poco educativos. Los adultos creen que es virtual pero para ellos es muy físico y después se refleja cuando salen de esa habitación y se enfrentan al mundo real”.

En los últimos años, muchos fueron los nombres que tomaron relevancia en el espectro incel. En los códigos internos, se denomina “manosfera” y corresponde al espacio virtual por donde se mueven los Incel, formado por sitios web, blogs y fotos en línea donde se fogonea la masculinidad, la misoginia y la oposición al feminismo. Uno de los máximos promotores del empoderamiento de ese 80 por ciento de chicos marginados por las “stacys” es Andrew Tate, que se hace llamar el "gurú de la masculinidad".

Sus lemas son la ansiedad y la rabia que le da combustión a eso jóvenes “que no encajan en los estándares idealizados de atractivo y poder”. Ex kick boxer y ex participante de la Casa de Gran Hermano en Inglaterra de la cual fue expulsado por un acto de violencia de género, se convirtió en un influencer de lo que titula "la autosuperación", desarrollando mensajes misóginos y hostiles para con las mujeres. En sus brutales videos, incentiva a “recuperar el poder mediante la dominación y el desapego emocional”. Vale aclarar, que la serie “Adolescencia” es producto de este mensaje errado en todos sus principios.

La constitución incel se va escribiendo sobre los resortes de la ilegalidad y la marginalidad. De hecho, su santo patrón es Elliot Rodger, un chico de 22 años que, en 2014, asesinó a seis personas y se suicidó, dejando un manifiesto en el que explicaba su odio hacia las mujeres por haberlo rechazado. En sitios web incel, como por ejemplo 4chan.com, Rodger es un ídolo y su ataque ha inspirado a otros actos violentos de iguales características.

Damián Supply es psicólogo especializado en adolescencia. Ante el planteo de la serie y su repercusión a nivel global, reflexiona: “Puso sobre la mesa, con sus luces y sombras, el espacio de intimidad de los adolescentes, donde manejan un código muy personal, que tiene que ver esto de los emojis, debido a que el chat es la herramienta principal de comunicación hoy en día. Los chicos codifican esos mensajes de los emojis con mayor fuerza que los adultos. Para uno chico un corazón de otro color al que esperan, puede ser el fin”.

Sobre la posibilidad de los padres de revertir este mal de época, Supply responde: “La clave es que los adultos visualicen esta problemática porque los chicos difícilmente la reconozcan, pero puede tratarse y descomprimirse. En la serie hay una escena interesante, donde el chico en pleno desborde de su personalidad, le pregunta a la psicóloga si le caía bien. Hay algo muy rotundo en los adolescentes de la aprobación ajena que los adultos perdemos de vista por estar detrás de otras preocupaciones, pero que para nuestros chicos, esa validación es fundamental”.

Lenguaje

En el vasto universo digital, los emojis se han convertido en una herramienta clave para la comunicación entre los incel. El concepto de la píldora proviene de la terminología del film “Matrix” y se usa para describir diferentes formas de percibir la realidad. La píldora roja implica un despertar a "las verdades incómodas", mientras la negra es aún más extrema y representa la desesperanza total, sugiriendo que la vida de los incels está predestinada al fracaso amoroso. Los corazones de colores también tienen significados particulares. El corazón negro se asocia con nihilismo y desesperanza, el rojo al amor, el morado a lo sexual, el rosado a un interés no sexual y el naranja a “vas a estar bien”. La dinamita junto al de la píldora roja indica que la persona que lo recibe es un incel. El número 100 comúnmente usado para enfatizar algo positivo fue adoptado para reforzar creencias sobre la inevitabilidad de su situación. Se emplea para validar ideas fatalistas o reforzar discursos de resignación.

El vínculo entre padres e hijos es abordado en la serie “Adolescencia” en su mejor y más actual expresión. Mientras su director Philip Barantini se encarga de mostrar cada submundo familiar al detalle con un modo de filmar en planos secuencias inéditos para la televisión mundial (no así en el cine), los textos de Jack Thorne y Stephen Graham (este último también hace de padre del adolescente apuntado), exponen la poca conexión entre ambos: padres muy unidos pero distanciados de sus hijos e hijos inmersos en sus cuestiones, ante una calma aparente para el afuera que no es tal. Supply afirma: “La serie nos hace reflexionar cómo y cuándo los adultos debemos interceder sin subestimar el poder de una pantalla y todo lo que se encierra allí dentro para nuestros hijos. Cuando le bajamos el precio a los intereses de nuestros hijos, es cuando estos más resguardan sus inquietudes y más nos alejamos de ello”.

Completa Maggio en su análisis de conexión entre padres e hijos: “Cuando en la serie el padre le dice a la madre “¿Debimos haber hecho algo más?”, y sí, tendrían que haber hecho algo más. Mandarlo a un buen colegio y comprarle lo que quiere no es hacer más. Hay que tender puentes que permitan encontrarse, conversar, compartir y hasta emocionarse juntos. El punto es, ¿sabemos cómo hacerlo mejor?”.

Perfil