Milei dijo que no va devaluar y que es “irrelevante la discusión cambiaria”

Después de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, dijera este jueves que el Gobierno espera un desembolso de US$20.000 millones de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) e intentara calmar así los sobresaltos tras dos semanas complicadas, Javier Milei salió a respaldar al titular de Hacienda. Con los mismos conceptos, el Presidente insistió en que no va a devaluar una vez sellado el acuerdo y dijo que es “irrelevante la discusión cambiaria”.

“Hablar del tipo de cambio es irrelevante porque voy a tener tantos dólares que respaldan la base monetaria, que me podrían sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían US$24.000 millones”, sostuvo en Radio El Observador Milei, quien contestó que “obviamente” no piensa en devaluar porque lo que faltarán en la Argentina serán pesos y no dólares.

“Es irrelevante la discusión cambiaria, solamente los mandriles econochantas se ponen a operar con esa cuenta”, exclamó. Es que, según justificó el Presidente en sintonía con lo que dijo Caputo más temprano, si ingresan al Banco Central los dólares del FMI se pasarán de US$26.000 millones de reservas brutas a US$50.000 millones. Entonces, y siempre en base a la mirada oficial, la base monetaria quedaría en US$26.000 millones al dólar oficial y en US$22.000 millones al paralelo. “Tengo el doble [de respaldo]”, sintetizó Milei, al respecto de los US$50.000 millones en los que se anclaría la base de entre US$22.000 y US$26.000, depende al tipo de cambio al que se la calcule.

Incluso, y siempre en un intento de imprimir optimismo, el mandatario aseguró que si a la base monetaria se suma la necesidad de cubrir los pasivos remunerados, todo junto equivaldría -en sus cálculos- a US$42.000 millones (al oficial) y a US$36.000 (al paralelo), montos menores a lo que quedarían de reservas internacionales con el préstamo.

“La Argentina va a recibir dólares y a cancelar Letras [del Tesoro], representa una forma de fortalecer la hoja del balance del Banco Central. Ahora los pesos van a estar respaldados por dólares”, remarcó el Presidente, que así volvió a descartar que los fondos vayan a utilizarse para intervenir en el mercado cambiario.

En busca de desmentir los ruidos sobre una posible devaluación tras la fuerte intervención del Central en los últimos días y también de calmar las especulaciones ante los números rojos que marcó el mercado en algunas jornadas, Milei indicó: “Muchas de las cosas que se han estado diciendo carecían totalmente de sentido y por una cuestión del hermetismo que requiere una operación de estas magnitudes con el FMI necesitábamos ser herméticos, hasta que anoche Kristalina Georgieva [titular del organismo] le dio el ok a Toto Caputo para revelar el monto”.

Además, y tal como hizo su ministro de Economía, Milei aseguró que este acuerdo con el organismo será diferente a los anteriores porque la Argentina ya hizo el ajuste y porque ahora intentará cancelar la deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central. “El profesor [Juan Carlos] de Pablo lo explicó de manera gráfica con José del Rio [en LN+]: supongamos que quieren cerrar el Banco Central, entonces hay una deuda con los argentinos, tradicionalmente el político argentino dice ‘hagan un supositorio con eso, agarren los billetes, enróllenlos y úsenlos de supositorio’. Eso es lo que hizo la señora Cristina Kirchner, que viene ahora a cacarear, que estafó a los argentinos con el Préstamo del Bicentenario, que se llevó US$10.000 millones, a plata de hoy US$15.000 millones, contra papelitos de colores. Ella fue y se la gastó. Los econochantas mandriles que están criticando esta operación [la del gobierno libertario] que expliquen por qué les pareció buena la operación de Cristina Kirchner estafando a todos los argentinos, poniendo papelitos de colores y llevándose los dólares”, planteó Milei contra la expresidenta, que más temprano había cargado contra él y contra Caputo por el nuevo préstamo, y había asegurado que se lo iban a “fumar” para las elecciones.

Asimismo, Milei acusó al kirchnerismo por la volatilidad que hubo en las últimas semanas. Según el Presidente, los saltos cambiarios no respondieron solo a una cuestión económica, sino que se “mezcló la política” en todo este caso. “Acá hubo un intento de golpe en la cuestión institucional-política, en la calle y en el mercado. O sea, el mercado es solamente una parte de todas estas cosas”, aseveró.

En eso, dijo que durante la marcha por los jubilados donde confluyeron hinchas, barras y organizaciones sociales y políticas, el kirchnerismo intentó “hacer un golpe desde la vía institucional” y siguió: “Sucede que ‘Che Cristina’ está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y ya sabe que va a ir presa. La señora Cristina sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama ‘quemar las naves’. Ella está quemando las naves. Ella y los delincuentes de sus socios, llámese [Axel] Kicillof, [Sergio] Massa, todo el cuarto [en realidad, tercer] gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo”.

Acusó además Milei a Cristina Kirchner de llamar “activamente” a los diputados durante la sesión por la deuda en el Congreso para “que no dejaran pasar el DNU” que habilitaba el acuerdo.

“Además buscan un juicio político porque si esto sale bien, no vuelven más. Fíjense el nivel de sabotaje... Cuando logramos pasar el dictamen del DNU, vamos al recinto y saben que les vamos a ganar la elección, ¿qué hicieron? Mandaron al FMI una carta diciendo que no se iban a hacer cargo de lo que nosotros tomáramos de deuda. ¿Más desestabilizante que eso? Ellos que son los fanáticos del Estado presente niegan la continuidad del Estado, una cosa verdaderamente disparatada. Un intento institucional de romper las cosas porque la señora va a ir presa y eso la tiene como loca”, insistió, a la vez que consideró que en la marcha por los jubilados donde participaron barras actuaron “mercenarios profesionales” que fueron “a hacer cosas pesadas por dinero”.

“No fue un acto de jubilados sin nada más. ¿Cómo puede ser que estuvieron nueve horas y que los financiaron los intendentes de la provincia de Buenos Aires? De hecho, la doctora [Patricia] Bulrrich [la ministra de Seguridad] lo denunció. Probaron por la vía institucional, probaron por la vía de la violencia apropiarse de las calles, y no solo eso, sino que además probaron por la vía de mercado”, indicó.

En esa misma línea, aseguró que el mensaje de Cristina Kirchner en contra suyo y de su ministro “es una historia irrelevante” y que no le interesa. “Que la futura presidiaria agarre y empiece a practicar cómo escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel o, si le dan la domiciliaria, en la casa que decida recluirse”, la chicaneó sobre la causa Vialidad.

Mientras, el Presidente defendió su gestión, criticó al periodismo y atacó a la agenda woke, como es usual. Sobre el caso $LIBRA, en tanto, aseguró que “es todo humo” lo que intentan achacarle a él.

Luego de que el 24 de marzo desde la Casa Rosada se bajara el mensaje de que es necesario aplicar “memoria completa”, Milei ratificó esa línea y volvió a negar el número de desaparecidos y también que el terrorismo de Estado haya comenzado con la última dictadura: “Me acusan de de nazi. Creo que debo ser la persona más pro-Israel del mundo, me van a otorgar un premio. Yo estoy cansado de la mentira. En tanto y en cuanto no admitan que no fueron 30.000 [los desaparecidos], no se puede discutir. Los desaparecidos fueron 8753, una aberración, y condeno lo que hicieron las Fuerzas Armadas porque tienen el monopolio de la violencia. Por más que el otro actúe mal, eso no les da derecho a actuar mal. Del otro lado [de las organizaciones guerrilleras] también hubo crímenes y tienen que ser considerados como criminales. Es más, también me parece una barbaridad creer que el terrorismo en la Argentina empezó el 24 de marzo del 76, cuando en realidad los primeros actos terroristas en Argentina comenzaron en 1960 y la metodología de desaparición de personas la inventó el peronismo”.

Según planteó, la idea de desclasificar los archivos que anunció su gobierno en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia busca evitar la “versión tuerta que quieren imponer [Estela de] Carlotto, [Hebe] de Bonafini [que ya falleció] y todos los terroristas que están dentro de las filas del kirchnerismo”.

“De paso también desclasifiqué los archivos de los nazis en la Argentina. Debemos saber qué pasó con el dinero de los judíos, cómo operaron los bancos y qué hicimos los argentinos, si acá verdaderamente éramos un reducto nazi o no”, comentó, sobre las épocas posteriores a la segunda guerra mundial.

En pleno año electoral, Milei ratificó sus intenciones de ir junto con Pro en la provincia de Buenos Aires. “Hemos dado claras señales de que vamos juntos. O sea, no es casualidad la foto con [Diego] Santilli, con Sebastián Pareja, con ‘Lule’ Menem”, deslizó y responsabilizó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por no lograr un entendimiento en la ciudad de Buenos Aires. “Pregúntele al señor Jorge Macri por qué quiso desdoblar las elecciones. Además se encarga de agredir a mi fuerza a pesar de la infinita buena voluntad. Así como reconozco cómo Pro ha trabajado fuertemente con nosotros, me parece rara la forma en la cual se ha manifestado Jorge Macri”, dijo, contra el alcalde capitalino, y sumó: “Las cosas que hace Jorge Macri no me ayudan tampoco a negociar dentro del triángulo de hierro. Si se hubiera comportado de otra manera, seguramente el resultado hubiera sido distinto”.

La Nación