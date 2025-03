El expresidente de la República, José Mujica, aseguró que lo que más lo conmueve es "que queden nuevas generaciones comprometidas para luchar por un mundo mejor" y agradeció a través de un video grabado desde su chacra en Rincón del Cerro (Montevideo) a todos los que le enviaron buenos deseos mientras transita su enfermedad.

Mujica, visiblemente debilitado, recitó la canción "Los Hermanos" del cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, a modo de agradecimiento con los ciudadanos de "todos los pelos políticos", en un mensaje con tono de despedida.

"Queridos amigos, donde estén, tengo que acudir para empezar este decir al payador perseguido, para resumir lo que es tierra adentro de mi viejo corazón", comenzó diciendo Mujica y parafraseando a Yupanqui agregó: "Yo tengo tantos hermanos / que no los puedo contar / en el valle, en la montaña / en la pampa y en el mar".

Tras terminar de citar a Yupanqui, Mujica contó que en los últimos días recibió la visita de un pescador, y que "hay muchísimos" que le mandaron cartas o le hicieron llamadas telefónicas. "Poetas de la cultura que han escrito canciones, hombres comunes y corrientes, pescadores, labradores, trabajadores de mil oficios, a veces intelectuales, gente de todas partes", continuó.

A su vez, Mujica volvió a remarcar una vez más el hecho de que es "un viejo común" que "la está quedando inexorablemente". "Lo que más me conmueve es que queden nuevas generaciones comprometidas para intentar seguir peleando por un mundo mejor", añadió.

"Con esta breve nota les quiero agradecer infinitamente porque me ayudan a convivir las soledades de estos momentos, y poseyendo una enfermedad que inexorablemente me va a llevar, no se cuándo, no tengo ningún apuro, pero sé que me va a llevar; me abrazo a todos, en primer término a mis compatriotas de cualquier pelo que sean", comentó.

"En segundo término, a mis amigos que conozco y a los que no conozco. Por eso, mis gracias a todos sin identificar los nombres, porque tengo tantos hermanos, que no los puedo nombrar. Hasta siempre", concluyó el veterano dirigente frenteamplista.

