Antonio Gasalla murió a los 84 años y dejó un legado inolvidable en los argentinos y en sus colegas actores. Georgina Barbarossa lo recordó en su programa y se emocionó hasta las lágrimas al recordar una escena en la que actuaron juntos en el programa El Palacio de la risa. "Se nos ha ido un maestro, recuerdo un montón de cosas lindas, era un obsesivo del trabajo".

Por su parte, Campi, que formó parte de la remake de Esperando la carroza, dijo que "estaba muy perdido en el último tiempo. Yo notaba que se empezaba a perder de a poco, me invitaba a la casa, iba y no se acordaba que me había invitado. Me hubiera encantado que meta mano en la nueva versión de Esperando la Carroza".

"Él me dirigió en un unipersonal mío y nunca lo voy a olvidar. Antonio forma parte de nuestra argentinidad, es nuestro ADN", afirmó Campi muy conmovido.

Verónica Llinás también recordó al capocómico: "Cuando sucede es un cimbronazo, es irreparable, no hay vuelta atrás, me acabo de enterar, no era cariñoso, demostraba su cariño de otra forma, pero su último mensaje decía 'Llinás, te amo', con él aprendí a trabajar y a hacer humor".

Pía Shaw contó que Mirtha Legrand ya está al tanto de la noticia y que estaba llorando, por lo que pidió no hablar por el momento, aunque probablemente le rinda un homenaje en su programa.

Noelia Marzol recordó cómo fue trabajar con Gasalla en Más respeto que soy tu madre: "Es un ícono, marcó un antes y un después en mi vida. Él me eligió sin hacer casting, fue tan cariñoso y tan cálido".

Con información de Noticias Argentinas