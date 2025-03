La tristeza de Garnacho por no estar en la Selección Argentina

Alejandro Garnacho dejó un triste mensaje desde Manchester United de Inglaterra, tras haber quedado afuera de la Selección Argentina de Lionel Scaloni. El extremo de 20 años anotó un gol y tuvo un gran partido en la victoria por 3-0 como visitante frente a Leicester por la Premier League. Sin embargo, el entrenador de la "Albiceleste" no lo incluyó en la lista pese a las bajas de Lionel Messi y Paulo Dybala a ultimo momento por sus respectivas lesiones. En esa posición, el estratega apenas cuenta con Nicolás González, aunque también lo pueden hacer Thiago Almada, Benjamín Domínguez, Giuliano Simeone y Ángel Correa.

A través de su cuenta oficial de Instagram (@garnacho7), el atacante nacido en Madrid les confirmó a sus casi doce millones de seguidores que se siente apenado por no figurar en la nómina del campeón del mundo. Allí publicó una historia con una imagen propia sentado sobre un cartel de publicidad mirando hacia abajo en su último encuentro. De hecho, prefirió postear esa storie y no una de él festejando porque hizo un tanto luego de mucho tiempo y el equipo dirigido por el portugués Ruben Amorim ganó fuera de Old Trafford.

Arqueros:

Emiliano Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Walter Benítez (PSV Eindhoven).

Defensores:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Cristian Romero (Tottenham).

Germán Pezzella (River Plate).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Juan Foyth (Villarreal).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Facundo Medina (Lens).

Nicolás Tagliafico (Lyon).

Mediocampistas:

Leandro Paredes (Roma).

Enzo Fernández (Chelsea).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Máximo Perrone (Como).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Benjamín Domínguez (Bologna).

Nicolás Paz (Como).

Thiago Almada (Lyon).

Delanteros:

Nicolás González (Juventus).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Ángel Correa (Atlético de Madrid).

Santiago Castro (Bologna).

Con información de El Destape