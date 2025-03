Claudia Sheinbaum confirmó el hackeo de su celular y correo electrónico

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que su celular y correo electrónico fueron hackeados, tal como había anticipado un artículo de The New York Times durante el fin de semana. El hecho ocurrió tras la entrega de 29 capos narco a Estados Unidos.

Según precisó la mandataría, durante la Mañanera del Pueblo, su número había sido filtrado durante la campaña presidencial del año pasado y que el mismo lo conservaba debido a que vecinos de Tlalpan lo tenían para reportar falta de agua u otras fallas, por lo que no es el que utiliza habitualmente.

“Si hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico, Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital y la agencia se dio cuenta del hackeo y revisaron”, dijo la Presidenta desde el Palacio Nacional.

Si bien se trata de una falla grave en la seguridad presidencial, no quedó comprometida ninguna información sensible del Gobierno federal, ya que Sheinbaum usa otro celular habitualmente y el mismo se cuenta protegido.

Claudia Sheinbaum, durante la explicación del incidente, dijo que "quién lo hackeó no sabemos" pero que se está investigando. "La cuenta de correo electrónico que hackearon también es una cuenta que tengo, pues creo que es la primera cuenta que abrí de Yahoo", reveló.

Si bien quedó confirmada la información brindada por The New York Times, Sheinbaum intentó quitarle gravedad a lo sucedido con estas declaraciones, al afirmar que se trata tanto de un dispositivo como un mail que no utiliza en la actualidad para sus tareas presidenciales.

Con información de Ámbito