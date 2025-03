El presidente Javier Milei y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, cerraron esta semana un acuerdo electoral tanto para las elecciones legislativas provinciales como para las nacionales. El anuncio abrió la puerta a otros mandatarios provinciales, que también negocian con La Libertad Avanza.

Uno de los nombres que suenan con mayor fuerza es el del mendocino Alfredo Cornejo, otro gobernador radical aliado a Milei, que viene dando muestras de cercanía con el espacio libertario. El Presidente iba a viajar a la Fiesta de la Vendimia, pero suspendió su visita por la inundación en Bahía Blanca.

“Si este Gobierno no gana las elecciones, va a haber un retroceso en reformas claves que están impulsando. El Gobierno nacional tiene que ganar las elecciones. Me doy cuenta de esto en todos los foros y lugares adonde voy”, dijo Cornejo en la 6° edición del Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2025.

Pero incluso fue un paso más allá y confirmó que para lograr este objetivo, las negociaciones con LLA están encaminadas. “No sería ilógico que confluyéramos en una instancia electoral, en una alianza”.

“Se está conversando de eso. Tímidamente sí, concretamente, no todavía. Sería lo lógico porque los dos perseguimos un objetivo común. Hay que ver la oportunidad”, explicó.

En Mendoza, Cornejo compartió escenario con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Ante los empresarios, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el tipo de cambio no tendrá sobresaltos. “No va a pasar nada porque hay orden fiscal y monetario”, prometió. En ese sentido, proyectó que con “el acuerdo del FMI no va a haber devaluación”, sino “fondos frescos para recapitalizar el Banco Central, que no incrementa la deuda bruta”.

Alianzas para asegurarse el poder territorial en sus provincias

En Chaco, Milei no había apoyado a ningún candidato para la gobernación en 2023, aunque se presentó Alfredo “Capi” Rodríguez, apoderado de LLA en ese distrito. Con la alianza electoral con Zdero, Rodríguez suma volumen político para el espacio libertario y aspira a ganar poder en la provincia.

En el caso de Mendoza, Cornejo transparentó las negociaciones y blanqueó sus aspiraciones, pero su compañera de fórmula, la vicegobernadora Hebe Casado, del PRO, está a un paso de concretar su pase. “Lo estamos evaluando. No es algo que me cambie la vida, pero es una opción”, respondió este jueves cuando le consultaron en la Fiesta de la Vendimia si estaba prensando en afiliarse a LLA.

Zdero, que ya cerró el acuerdo, y Cornejo, que lo está negociando, no son los únicos, tampoco el radicalismo es la única fuerza política que se acerca cada vez más al partido libertario. Lo que atraviesa a todos es que deben pasar la aprobación de Karina Milei, la armadora política del Presidente.

Los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, son aliados clave del oficialismo, especialmente en el Congreso, donde garantizaron los votos para la Ley Bases y el paquete fiscal y donde blindaron los vetos presidenciales al aumento para jubilados y para el presupuesto universitario.

En el peronismo sospechan que, apremiados por la necesidad de recursos nacionales en un año electoral, terminen cerrando un acuerdo electoral con Milei en sus provincias. El sello LLA quiere instalarse en todo el país y, aunque apunta a ganar la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, teñir el mapa político del país de color violeta es un triunfo para los hermanos Milei.

En San Luis, Claudio Poggi; en Misiones, Hugo Pasalacqua; en Salta, Gustavo Sáenz; en San Juan, Marcelo Orrego, en Jujuy, Carlos Sadir, y en Entre Ríos, Rogelio Frigerio, son también gobernadores que vienen jugando en una alianza fuerte con LLA.

También Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (CABA) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), pero lejos de un frente electoral común, aunque los tiempos de política pueden cambiar los escenarios en cualquier momento.

TN