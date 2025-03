Berni: “No me imagino a Güemes tranzando con los españoles porque no tenía zapatos para sus gauchos”

Sergio Berni, interventor del Partido Justicialista de Salta, llamó a una conferencia de prensa para brindar detalles sobre qué motivo su llegada a la provincia para intervenir el partido; el encuentro con los periodistas se dio en el local partidario de calle Zuviría.

Iniciando, el Interventor aseguró que el país vive una crisis económica profunda y que “estamos embelesados” con la baja de la inflación, en tanto que no se observa lo que está gastando la Administración Milei para sostener su plan económico, plan económico que “nos está destruyendo”, advirtió.

“Si alguien tiene alguna duda sobre si el plan económico está fracasando, que me explique por qué Milei está tan desesperado por conseguir un nuevo endeudamiento con el FMI: los dólares que se intentaban ahorran con el sacrificio de los argentinos, nuevamente se los están llevando la timba financiera”, consideró, y añadió: “Con el esfuerzo de todos le estamos sosteniendo el dólar barato para que sigan haciendo negocios”.

Así, continuó Berni, el Partido Justicialista no puede avalar – “ni por acción u omisión”, aclaró – las políticas del libertario “haciéndonos los distraídos”.

“O con el pretexto de pensar que, por los compromisos con el gobierno nacional, tenemos que ser cómplices de semejante mentira y seguir entregando libremente el patrimonio de la Nación”, disparó el Interventor, y arremetió: “Somos la contracara del gobierno de Milei”.

Según Berni, la intervención, entonces, no tiene otra motivación que el colocar nuevamente al PJ Salta en la línea doctrinal.

“No podemos permitir que el PJ sea una moneda de transacción para intereses personales de algunos dirigentes, así que la intencionalidad de esta intervención no es más que retomar la senda”, resaltó.

Por otro lado, sin nombrarla, apuntó contra la diputada nacional Pamela Calletti.

“Hoy miraba por redes sociales, una diputada nuestra reclamando al gobierno de Milei por el abandono de la RN51, sin embargo, cree que con esa maniobra después puede entrar dignamente al Congreso para apoyar las políticas de entrega nacional”, relató.

Finalizando, y recordando su formación militar, Berni destacó su admiración por el Gral. Güemes y reflexionó sobre los “pretextos” que se utilizan a la hora de apoyar las políticas de la Administración Milei.

“La verdad que yo no me imagino a Güemes tranzando con los españoles porque no tenía zapatos para sus gauchos”, sostuvo el Interventor, y concluyó: “Representamos la voluntad de miles de argentinos que entienden que este no es el camino, por eso, celebro que, con todos los partidos que entendemos que el enemigo es Milei, este frente peronista salteño tiene el mandato de nuestros afiliados de representar lo que somos; hombres y mujeres con compromiso con la patria, con salta y que están dispuestos – como nuestros gauchos salteños – a no entregar el esfuerzo de tantos en pactos que nada tienen que ver con nuestra historia”.

Quiénes conforman el Frente Peronista Salteño

El armado político – según lo anunciado – participará activamente de las elecciones provinciales del 11 de mayo y está conformado por PJ Salta, Unidad Popular, Frente Grande, PTP, Kolina y Partido de la Victoria.

Tomando las palabras de algunos dirigentes que se encontraban en el lugar, más allá de los mencionados, existen conversaciones y otros partidos podrían sumarse al armado a la brevedad.