La Justicia abrió la investigación contra Santiago Caputo

“En tal sentido paso a formular el correspondiente requerimiento de instrucción, impulsando la acción penal con el objeto de determinar, si existió una amenaza coactiva", sostiene el dictamen.

Este miércoles el diputado radical, Facundo Manes, denunció por amenazas coactivas al asesor presidencial. Desde el Gobierno, desde un primer momento, sostuvieron que "los hechos relatados son mentira" y que en lo ocurrido "no hay ningún delito cometido".

La justicia federal busca esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si corresponde atribuirle alguna figura penal a Santiago Caputo. El caso está en manos del juzgado federal 9 subrogado por María Eugenia Capuchetti, con la intervención del fiscal Ramiro González que decidió abrir la investigación.

Para determinar si los hechos denunciados ocurrieron tal cual se relataron y en tal caso, si tienen relevancia jurídica, es decir, que puedan determinar alguna conducta penal, el fiscal Ramiro González impulsó una serie de medidas de prueba.

En el dictamen se realizó un pedido a la titular de la Cámara de Senadores de la Nación, Victoria Villarruel y al titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, para que “remitan la totalidad del material audiovisual que se encuentre registrado vinculado con los hechos aquí denunciados”.

A su vez, se requirió que informen si en el lugar donde ocurrió la supuesta agresión física “existen cámaras de seguridad que hayan grabado el episodio y en caso afirmativo, se remitan las mismas”.

Dentro de las medidas impulsadas por el representante del Ministerio Público Fiscal, se solicitó que se informe si se ha labrado sumario o actuaciones administrativas vinculadas con los hechos investigados en este expediente.

Finalmente, se indicó que se deberá informar si el diputado Facundo Manes tiene “asignado custodio y/o chofer, y en su caso deberán informar los datos filiatorios del mismo”.

Para “comprobar la virtualidad delictiva de los hechos”, el fiscal federal pidió que se libre oficio a los grupos de medios televisivos, “requiriendo la remisión del material alusivo a los hechos denunciados”.

Al Poder Ejecutivo se le envió un oficio, específicamente a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, para que informe si Santiago Caputo “cuenta con custodia asignada. En caso afirmativo, deberá remitir los datos filiatorios de las personas asignadas a su custodia que cumpliera funciones el día de los hechos”.

Los hechos denunciados

Al momento de requerir ser tenido en cuenta como parte querellante, el referente de la UCR también pidió que la justicia federal instruya el caso y abra una “urgente investigación de lo sucedido”.

Cuando relató los hechos sostuvo que, entre otras palabras, Santiago Caputo le dijo desde el balcón: “¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”.

En su denuncia, Manes se ocupó de reconstruir el cruce de palabras que tuvo con el Presidente quien, según desde el Gobierno, fue interrumpido en 37 ocasiones por parte del diputado nacional de la UCR, mientras pronunciaba su discurso inaugural de las sesiones ordinarias legislativas.

En ese sentido, enfatizó las expresiones ya vertidas públicamente por el diputado radical Juliano. “Recuerdo que, entre otras palabras, me dijo literalmente desde el balcón: '¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!'. Según me refirió inmediatamente el diputado Juliano -a mi lado- y que escuchó mejor, el señor Santiago Caputo me dijo 'te voy a hacer mierda'".

Cuando el acto inaugural concluyó, continuó describiendo Manes, “tomé uno de los pasillos de salida y fui abordado por Jazmín Bullorini, periodista del diario Clarín, quien me preguntó por mi impresión de las palabras del Presidente”. En ese momento, dijo, se le acercó Caputo “rodeado de varias personas”.

Fue el momento del enfrentamiento personal, y así lo describió en su denuncia penal el diputado: “Caputo se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante...".

SC: “Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”

FM: “Yo estoy limpio”

SC: “Vos no me conoces a mí”

FM: “Yo te conozco”

SC: “Ya me vas a conocer a mí”

Siempre en dichos de Facundo Manes, continuó describiendo que antes de que se vaya, alcanzó a decirle “¿Por qué me amenazas?”. Y apuntó: "Estas frases -intimidatorias y amenazantes- ya las había escuchado cuando gritaba desde el palco. Me refiero a expresiones como 'Ya vas a saber quién soy' y otras por el estilo”.

En ese momento, tuvo más datos brindados por el diputado y habló de "golpes".

"Así como llegó, impetuosa y abruptamente, acompañado por el séquito de personas que nos rodearon cuando Caputo habló, antes de retirarse, me dio dos fuertes palmadas con su mano derecha en el pecho".



En esos mismos instantes, siguió relatando Manes, "una persona que lo acompañaba (podría ser el llamado Fran Fijap) se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me 'pechó'. Fue ahí cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados 'cortitos'”.

Facundo Manes se corrió de su versión inicial en la que le atribuía Caputo los golpes que dice haber recibido.

Cuando el encuentro con Santiago Caputo finalizó, Manes contó que se dirigió a la oficina de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y referente de La Libertad Avanza, quien según consta en la denuncia, le dijo: “Esto no puede pasar”.

Clarín