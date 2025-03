Macron advirtió por la escalada de la guerra en Ucrania: "Europa debe prepararse"

Ante el giro diplomático que tomó Estados Unidos desde la asunción de Donald Trump, cortando todo el apoyo militar, el mandatario francés reafirmó la necesidad de reforzar la seguridad ucraniana al remarcar que se trata de "un conflicto mundial": “Rusia no se detendrá en Ucrania, Europa debe prepararse”, alertó. Al respecto, señaló que Moscú "viola" las fronteras europeas "para asesinar a opositores, manipula elecciones en Rumanía y Moldavia", "organiza ataques cibernéticos contra nuestros hospitales" y "trata de manipular nuestras opiniones con mentiras en redes sociales". Según Macron, "esta agresividad no parece conocer fronteras" y, "ante este mundo peligroso, quedarse como espectador sería una locura".

“La patria los necesita. La amenaza rusa está aquí y toca a todos los países de Europa”, expresó el mandatario atendiendo a la preocupación de los franceses de una eventual escalada del conflicto a nivel europeo. Reconoció que “la prosperidad y seguridad” en Europa “se han vuelto inciertas”, y aseguró que “nos encontramos en una nueva era”. Adelantó que serán necesarios nuevos "esfuerzos presupuestarios" e inversiones adicionales, financiados con recursos públicos y privados, pero sin aumentar los impuestos.

Por otro lado, anticipó que en la cumbre que mantendrán los líderes europeos este jueves 6 de marzo en Bruselas se darán "pasos decisivos" con medidas que ya estarían pactadas de antemano, como permitir que los Estados miembros aumenten su gasto con "financiación para comprar productos europeos".

Macron cruzó a Donald Trump por su postura ante el conflicto

En cuanto a la posición de Trump, dejó en claro que "la paz no puede alcanzarse a cualquier precio" y que "no puede ser la capitulación de Ucrania". En ese sentido, consideró que la paz "también podría pasar por el despliegue de fuerzas europeas" en Ucrania. En cuanto a esta última propuesta, aclaró que "no irían a combatir hoy, ni a la línea del frente, sino que estarían allí, una vez firmada la paz, para garantizar su pleno respeto".

A tres años del inicio de la guerra en Ucrania, Macron recordó que el conflicto, que “provocó cerca de un millón de muertos y heridos, continúa con la misma intensidad”. Ante estas cifras, cuestionó la decisión de Estados Unidos de pausar el envío de ayuda militar "permitiendo dudar de lo que sucederá después”.

