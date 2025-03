Millie Bobby Brown estalló contra los artículos que critican su aspecto

Estar en el foco de atención no es fácil a ninguna edad, pero cuando una estrella infantil crece, la situación tiende a complicarse. Tal es el caso de Millie Bobby Brown. La actriz británica nacida en Marbella empezó a destacar en la industria a muy tierna edad, aunque fue Stranger Things la serie que catapultó su carrera.

Actualmente, Brown está promocionando Estado eléctrico, la película de los hermanos Russo para Netflix basada en el libro de Simon Stålenhag y que coprotagonizan Chris Pratt, Woody Harrelson y Ke Huy Quan.

Por desgracia, la campaña promocional de Estado eléctrico, que tuvo su premiere europea hace unos días en Madrid, ha estado manchada por varios artículos que hacen referencia al aspecto de Millie Bobby Brown.

Desde "retoques en la cara" al aspecto que luce la actriz fuera de foco cuando acompaña a su hermana menor por Los Ángeles, algunos medios se han cebado con artículos que, con frecuencia, llegan a ser hirientes.

A través de Instagram, la actriz de Stranger Things ha decidido no callar ante la oleada de críticas y ha compartido un comunicado denunciando a varios de esos artículos que cargan contra ella, al tiempo que destaca que hace tiempo que dejó de ser la niña que el público conoció cuando tenía solo 10 años:

"Comencé en la industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En cambio, actúan como si se supusiera que debo permanecer congelada en el tiempo, como si todavía debiera lucir como en la temporada 1 de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo.

Esto no es periodismo, es acoso. El hecho de que escritores adultos pasen su tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo o mis elecciones es inquietante. Y que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres lo empeora aún más. Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero parece mucho más fácil derribarlas para obtener clics.

Las personas desilusionadas no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer, en sus términos. Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer. No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento".

Además de Estado eléctrico, que llega a Netflix el próximo 14 de marzo, Millie Bobby Brown tiene otra campaña promocional en ciernes, la temporada final de Stranger Things, que se espera que llegue a la plataforma antes de que termine el año, y donde es probable que esta situación se repita.

