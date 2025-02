Tensa reunión de Trump con Zelensky: “O llegamos a un acuerdo o estamos fuera”

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que buscaba cerrar un acuerdo comercial por los recursos naturales de Ucrania, se convirtió en un tenso intercambio de acusaciones y reproches sobre el conflicto con Rusia.

La discusión escaló cuando el senador JD Vance, aliado de Trump, cuestionó la capacidad de Ucrania para sostener la guerra. “Tenés escasez de gente para hacer la guerra”, afirmó Vance. Zelenski, visiblemente molesto, lo desafió: “Vengan y vean”. Por su parte, Vance respondió con ironía: “Veo que hacen tours propagandísticos”.

"Está jugando con una Tercera Guerra Mundial"



Después de que Volodímir Zelensky afirmara que "Ucrania firmó un acuerdo con Putin y no lo cumplió", Donald Trump cruzó a su par ucraniano, le dijo que no está "en buena posición" y agregó: “Va a ser muy difícil hacer negocios así". pic.twitter.com/3EfBef8j4Q — Corta 🏆 (@somoscorta) February 28, 2025

Trump intervino en la disputa y arremetió contra Zelenski: “No tenés derecho a dictarnos lo que vamos a decidir. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, pero ustedes no respetan a Estados Unidos. Deberían estar agradecidos, no tienen cartas en la mano, se están quedando sin tropas. No pueden decirnos si quiero un alto el fuego o no. Hay trato o estamos fuera”.

El presidente estadounidense también recalcó la ayuda militar y financiera enviada a Ucrania en los últimos dos años. “Tu país tiene un gran problema. No están ganando. Tienen muchas posibilidades de salir bien gracias a nosotros”, afirmó. Y agregó: “No están solos. Les hemos dado US$ 350.000 millones y equipamiento militar. Si no tuvieran nuestro equipo militar, esta guerra habría acabado en dos semanas”.

Zelenski, por su parte, evitó ceder ante la presión de Trump y Vance y reafirmó su postura de que no debe haber concesiones con Rusia. La falta de acuerdo sobre las garantías de seguridad exigidas por Ucrania hizo que la reunión terminara con más tensiones que consensos.