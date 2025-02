El mensaje del creador de $Libra a Milei: "Le di una ventana de 48 horas"

Hayden Mark Davis, el desconocido en el mundo blockchain que se reunió el 30 de enero con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, y fue el responsable de brindar la infraestructura tecnológica para el lanzamiento de $Libra, ofreció una entrevista en la que aseguró que el lanzamiento del token fue "un plan que salió muy mal, a nivel presidencial" y dijo tener "toda la plata" de la operación; pero apuntó contra la Casa Rosada por intentar desentenderse de $Libra. "Hasta que no tenga respuesta de Javier Milei y su equipo no voy a entregar la plata. Por eso le di una ventana de 48 horas", dijo Davis.

Las declaraciones de Davis hablan de un diálogo directo del representante de Kelsier Ventures con el presidente y funcionarios del Gobierno, mientras que la Casa Rosada buscó poner distancia en el comunicado que emitió el viernes por la noche: "El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto".

Kip Control, es la firma que maneja Julián Peh, un empresario cripto de Singapur que se reunió con Milei el 19 de octubre pasado y desde Casa Rosada los señalaron como los responsables del negocio y quienes pusieron a Davis como socio del proyecto. Pero Davis dijo en la entrevista ser "el asesor" de Milei. "No iba a aceptar dinero en este trato, lo estaba haciendo en nombre de Milei. Soy su asesor", aseguró el joven nortamericano, que también confirmó haber trabajado en el lanzamiento de la meme coin de Melania Trump.

Davis -entrevistado por Stephen Findeisen, conocido como Coffeezilla, un youtuber y periodista estadounidense especializado en el mundo cripto- puso como responsables de la operación del meme coin a "Manuel (Terrones) y Mauricio (Novelli) de TechForum". "Son los involucrados en el lanzamiento", dijo.

Novelli es un trader que Milei conoce desde hace años y recomendaba en sus redes tomar los cursos de N&W Profesional Traders; mientras que Terrones es un español que acumula acusaciones por estafas inversiones digitales. Ambos fueron los responsables del Tech Forum, que fue auspiciado por el gobierno nacional, tuvo como orador a Milei y la presencia del CEO de Kip Control.

Davis, sin embargo, insistió con que el lanzamiento de $Libra no se trató de "una estafa" sino parte de un plan del gobierno de Milei con la intención de "tokenizar" todas las cuentas públicas de la Argentina. "Milei no va a ganar plata con esto", sostuvo el representante de la ignota Kelsier Ventures y lamentó la actitud de Milei de despegarse del asunto. "Milei está enloqueciendo porque le van a hacer juicio político", señaló y agregó: "Probablemente no lo van a destituir, pero se va a acercar. Le duele mucho".

El norteamericano volvió a marcar su relación directa con el gobierno al decir que "Javier y su equipo me dijeron que mañana va a salir una entrevista muy fuerte para aclarar sobre mí y el proyecto" y confió que en esa entrevista el presidente no hablará de $Libra como un proyecto muerto. "Estamos trabajando en ver qué podemos hacer", sostuvo Davis, al mismo tiempo que sostenía que perdió comunicación con el entorno presidencial.

"Si quieren devolver el dinero lo haré, pero nadie me dice nada. Cero", indicó Davis, quien se mostró apenado por haber perdido "su prestigio" --aunque era un desconocido sin registros en redes sociales ni en búsquedas de Google-- y con miedo por su seguridad. "Tener toda la plata me mantiene con vida", dijo.

Con información de Pagina 12