Shakira fue internada de urgencia y tuvo que suspender un show

Shakira suspendió su show en Lima, Perú, tras ser hospitalizada de emergencia con un cuadro de afección abdominal. Días atrás, la artista inició su tour Las mujeres ya no lloran en Río de Janeiro.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, escribió en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

Luego agregó: “Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, lamentó.

Acto seguido, expresó: “Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”.

“Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”, aseguró. Y cerró: “Gracias por su comprensión. Los quiero mucho”.

Así arrancó Shakira la gira “Las mujeres ya no lloran” en Río de Janeiro

Hace cuatro días, Shakira arrancó su gira internacional “Las mujeres ya no lloran” en Río de Janeiro. Fue la primera después de siete años. La artista de 48 años presentó un espectáculo que alternó las canciones de su duodécimo álbum, que da nombre al tour, con sus clásicos más queridos en el estadio olímpico Nilson Chaves, con capacidad para 46.000 personas.

“íBoa noite, Río de Janeiro!, tudo bem?”, arrancó la barranquillera, que durante todo el show habló con el público en un fluido portugués. Con luces y efectos visuales de última generación, Shakira se paseó por todas las etapas de sus tres décadas de carrera, desde su salto a la fama internacional con Pies descalzos en 1995.

Con su particular look, la cantante abrió el show con “La suerte”, “Te felicito” y “Monotonía”. A lo largo de dos horas y media, interpretó éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Inevitable”, “La Bicicleta”, “Chantaje” y “Waka Waka (This Time for Africa)”, el himno oficial del Mundial de Fútbol 2010.

Con información de TN