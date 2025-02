El nuevo Subsecretario de Ambiente asumirá pese a sus críticas a la gestión

Fue una mañana de conversaciones múltiples al más alto nivel en el Gobierno. Había que tomar una decisión sobre Fernando Jorge Brom, anunciado como nuevo subsecretario de Ambiente de la Nación. Fue luego de que este diera una entrevista radial y dijera que el Gobierno falló en prevenir los incendios que azotan a la Patagonia. El futuro funcionario señaló que “muchas veces no están los recursos en el lugar y en el momento que tienen que estar” para paliar el fuego. Y que el ambiente “es la casa en la que vivimos”, un término que no marida con el relato libertario que está lejos de tener un tono ecologista y está en la vereda opuesta a la Agenda 2030.

En el Gobierno había malestar por los dichos de Brom. Y también había irritación por el hecho de que él haya brindado una entrevista antes de ser nombrado oficialmente vía Boletín Oficial. En Balcarce 50 aseguran que los equipos de comunicación no habían autorizado su salida al aire en Radio Mitre. Sin embargo, la Casa Rosada esta vez decidió no aplicar la “guillotina” y sostener su nombramiento. No sucedió lo mismo que en otros casos donde los funcionarios se alejaron de la agenda de Javier Milei y salieron eyectados de la administración nacional de forma implacable.

De algún modo, en el Gobierno quisieron evitar que hubiera nuevos ruidos en el palacio mientras quieren mostrarse en el terreno y abocados a terminar de paliar los incendios, que hicieron estragos y que apenas mermaron con las últimas lluvias.

Manuel Adorni, habló del funcionario en conferencia de prensa desde Casa Rosada y -para minimizar las críticas- remarcó dos puntos: dijo que Brom aún no asumió como subsecretario de Ambiente y que por ello no está al tanto de todo lo que hizo la administración.

“Todavía no es funcionario, no ha asumido, son las expresiones de alguien que no se interiorizó en la función y en lo que hemos hecho por los incendios; no es ni más ni menos que eso”, remarcó el portavoz. Y agregó: “Se pondrá en contacto con la profundidad de los temas cuando asuma; no es funcionario, le falta información como para hablar con datos certeros”.

Horas antes, en una entrevista con Radio Mitre, Brom se refirió a la situación en el sur del país: “Es un tema que es una desgracia, no solamente ecológica, sino humana, así que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir, y en esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios, como el de Seguridad [a cargo de Patricia Bullrich]. Hay que trabajar mucho y lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien”.

Poco después, el vocero insistió en sus dichos al decir, no sin titubeos, que el nombramiento de Brom, que se da tras la renuncia de Ana Lamas -quien alegó “agotamiento”-, continúa en curso.

Adorni dejó cierta duda sobre el futuro de Brom al decir que “como con cada funcionario, hasta que no salga publicada su designación obviamente no está confirmado porque no está en el Boletín Oficial”. El vocero oficial luego agregó: “Cuando Brom sea efectivamente [funcionario], se adentre, tome conocimiento de cómo fuimos manejando el tema, la gran ayuda, el soporte que hemos dado, bueno seguramente tendrá una opinión más atinada”.

Según se pudo saber, la designación de Brom sigue en pie, pese al enojo por la entrevista que brindó. El área estuvo bajo la lupa: esta semana, renunció Ana Lamas, la exsubsecretaria de Ambiente de la Nación, alegando un “agotamiento” personal. Además, generó mucha controversia el video que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, publicó en sus redes sociales jugando al paddle tenis y exhibiendo su escuela deportiva mientras se desataban los incendios en El Bolsón (Río Negro), en el Parque Nacional Lanín (Neuquén), y en la provincia de Corrientes.

En la Casa Rosada no quieren más barullo en torno al manejo de los incendios. Aseguran que, en rigor, el manejo del fuego ya no depende de la Secretaría de Ambiente sino que pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad. Actualmente hay un grupo de WhatsApp donde los funcionarios y colaboradores comparten las acciones que se están realizando para aplacar el fuego en el Sur. Pero Brom todavía no fue incluido.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo hoy en una entrevista: “El Presidente, cuando estima que algún funcionario no cumple el rol que debe cumplir conforme a las directivas del Poder Ejecutivo y del propio Presidente, lo cambia. No anda con acuerdos políticos, arreglos políticos, nada. Le parece que un funcionario no cumple y se va”.

