Tolaba: “Milei hundió el poder adquisitivo de los salarios un 100%”

Por Aries, Ángel Tolaba – docente y escritor salteño – brindó su visión sobre la política nacional y las últimas discusiones en el Congreso de la Nación, donde el oficialismo avanza con sus iniciativas estos primeros meses del año.

“La caracterización es cómo el gobierno de Milei, siendo minoría en el Congreso, ha podido llevar adelante todas sus iniciativas políticas”, apuntó Tolaba, y continuó: “La explicación es que la mayoría de la oposición ha colaborado – o ha sido cómplice – de estas medidas. La oposición y los sindicatos han dejado correr las leyes”.

Para el escritor, hoy el país tiene una oposición “que no es oposición”, sindicatos que no discuten paritarias y medios de comunicación que no hacen una descripción verosímil de la realidad.

“La calidad de vida se ha deteriorado enormemente. Cuando asumió Milei, en los dos primeros meses, hundió el poder adquisitivo de los salarios casi un 100%. Tampoco se puede tapar la realidad, dibujarla y decir que tiene contenida la inflación, que el peso se está re apreciando, cuando la canasta familiar básica está en 1.700.000 para cubrir el mes”, sostuvo.

En este sentido, Tolaba apuntó contra la CTA y la CGT.

“Si realmente hubiese interés de las direcciones sindicales en que sus afiliados no pierdan poder adquisitivo, deberían haber lanzado asambleas. ADP en Salta, por ejemplo, no está convocando a asambleas para nada. A nivel nacional la complicidad es mucho más evidente. ADP forma parte de CTERA y no están haciendo prácticamente nada con todo lo que está haciendo Milei en este tiempo”, sentenció el docente.