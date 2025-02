Patricia Bullrich dejó abierta la posibilidad de sumarse a LLA: "Soy parte de este proyecto"

En medio del año electoral - y tras un éxodo de dirigentes del PRO a La Libertad Avanza (LLA) - la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que no descarta afiliarse al partido oficialista: "No hablé sobre afiliarme a La Libertad Avanza. Estar en el Gobierno me da una pertenencia completa al Gobierno", aseguró.

Desde que es funcionaria, Bullrich mantuvo fuertes cruces con dirigentes del PRO - entre los que se incluyen el expresidente Mauricio Macri - y elogió a LLA, espacio donde sostiene que tiene más libertad para llevar a cabo sus políticas. "Me siento con más posibilidades de hacer lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer. Más desatada", admitió.

Patricia Bullrich, entre el PRO y La Libertad Avanza

Una vez más, Bullrich opinó sobre el rol del PRO y su relación con el partido político al que esta afiliada. "Como una gran mayoría, estoy afiliada al PRO y soy parte del Gobierno. Soy una más", explicó.

Posteriormente, la ministra de Seguridad se refirió al éxodo de dirigentes del PRO a LLA que se dio en los últimos días. "Se está demostrando que hay dirigentes de PRO que están haciendo acuerdos territoriales con La Libertad Avanza, y pasan a ser parte".

"El éxodo del PRO es muy grande, y eso es porque el ciudadano que vota al PRO quiere ver a sus dirigentes siendo parte del Gobierno", analizó la funcionaria en sus declaraciones con Radio Rivadavia.

Sobre las posibilidades de abandonar el partido amarillo y afilarse al sector oficialista, Bullrich sostuvo que todavía no hay ningún plan al respecto pero que "estar en el Gobierno me da una pertenencia completa al Gobierno". Luego, sentenció: "Soy parte completa de La Libertad Avanza".

Al profundizar sobre su trabajo en LLA, Bullrich aseguró que están "haciendo cosas increíbles todos los días, moviendo palancas que parecían que nunca se iban a poder mover". En ese sentido, comparo con sus anteriores gestiones y explicó que esta vez se siente "con más posibilidades de hacer lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer. Más desatada".

Con información de Ámbito