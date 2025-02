Feriados 2025: qué días libres hay en febrero y cuándo es Carnaval

Esta conmemoración, que suele realizarse en febrero, este año llega con un cambio, ya que el asueto se llevará a cabo el lunes 3 y martes 4 de marzo.

Por lo tanto, muchos se preguntan si queda algún feriado a nivel nacional para el segundo mes del 2025, al igual que en años anteriores.

Según el calendario publicado por el Gobierno, el mes de febrero no contará con feriados nacionales ni días no laborables en 2025.

De esta forma, habrá que esperar hasta marzo para volver a tener días de descanso en la mitad de la semana o un fin de semana largo.

Semana Santa 2025: cuándo es este año

Semana Santa tendrá lugar entre el domingo 13 de abril y el domingo 20, que empezará con la celebración del Domingo de Ramos y terminará el Domingo de Pascua.

Según el calendario de feriados dispuesto por el Gobierno, el fin de semana largo de Semana Santa irá desde el jueves 17 de abril al domingo 20 de abril.

¿Cuándo será el primer fin de semana largo a nivel nacional en 2025?

El próximo fin de semana largo en Argentina será del sábado 1 de marzo al martes 4, fechas en las que se celebrará Carnaval y habrá un finde XXL de cuatro días de descanso.

En tanto, el calendario de feriados nacionales para 2025 quedó del siguiente modo según determinó el Gobierno:

- 3 y 4 de marzo: carnaval

- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

- 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

- 18 de abril: Viernes Santo

- 1 de mayo: día del Trabajador

- 2 de mayo: día no laborable con fines turísticos

- 25 de mayo: Revolución de Mayo

- 16 de junio: paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (17/6)

- 20 de junio: paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

- 9 de julio: Día de la Independencia

- 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos

- 17 de agosto: paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural

- 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos

- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

- 25 de diciembre: Navidad

Cronista