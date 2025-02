Medina: “Las PASO son lo menos importante que tiene el Congreso para tratar”

El secretario legislativo de la Cámara de Diputados de la Provincia y referente del PJ Salta – Raúl Romero Medina – brindó su parecer sobre la suspensión de las PASO a nivel nacional, medida que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.

“En general, hay una máxima - que no está escrita en ningún lado - que dice que durante los años electorales no se cambian las reglas del juego, no está escrito, pero es algo que generalmente se respetaba”, señaló el dirigente.

Advirtió, en tanto, que Salta ya resolvió ese tema y que, en definitiva, dada la situación actual del país, “la suspensión de las PASO es la cuestión menos importante que tiene el Congreso para tratar”.

“Cualquier demócrata pensaría que la ley más importante de un gobierno es el Presupuesto. Se ve que al gobierno no le interesa o, quizás, se aprovechan de no tener uno”, disparó Medina.

Advirtió, en este sentido y finalizando, que el Presupuesto genera previsibilidad y que, lamentablemente, el gobierno libertario prefiere no contar con uno, pero hacer “reformas cosméticas” como la suspensión de las PASO.