Algunos campeones del mundo con la Selección argentina consideran un futuro en Boca y uno de los más mencionados en este mercado de pases fue Leandro Paredes. Anta la negativa del futbolista de la Roma, Alexis Mac Allister, se refirió a la posibilidad de volver al conjunto de la Ribera y su respuesta generó ilusión en los hinchas.

“A mí me encantaría volver a mi país, siempre lo digo. Es un país que me encanta más allá de las cosas malas que tenemos, tenemos muchísimas cosas buenas. Ojalá que el día de mañana se pueda volver en algún momento, pero ya será para el futuro”, explicó el jugador del Liverpool en diálogo con La Media Inglesa.

El contrato de Alexis Mac Allister en el Liverpool

Su vínculo contractual con los Diablos Rojos es de cinco años, hasta junio de 2028. El nacido en Santa Rosa, La Pampa, firmó con el Brighton en 2019 y antes de pasar por Argentinos Juniors y Boca.

Qué había dicho Alexis Mac Alliser sobre su vuelta a Boca

En febrero de 2024, el volante dialogó con Tyc Sports y se refirió a su posible vuelta al Xeneize. “No me gusta prometer que voy a volver porque la realidad es que falta mucho y puede pasar de todo”.

Y, en ese contexto, agregó: “No me gusta prometer que voy a volver porque la realidad es que falta mucho y puede pasar de todo. Obviamente que las ganas están, sobre todo porque fue muy corto el paso por Boca y me hubiese gustado estar más, pero el tiempo dirá si tengo esa posibilidad y me la dan”.

Con información de TN