Kicillof afina detalles de su acto en Mar del Plata para lanzar el frente “anti Milei”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este sábado un plenario de militancia en la ciudad de Mar del Plata, que será el puntapié de una serie de actos que su mesa política vienen delineando hacer, en este año electoral, en las diferentes secciones electorales mientras se discute la estrategia que debe afrontar el peronismo.

El acto se llevará a cabo el sábado 8 de febrero a las 16:00 horas, en la explanada contigua al Museo MAR, ubicada en la intersección de Ricardo Gutiérrez y Concepción Arenal, en la ciudad de Mar del Plata, una zona de alta concurrencia en temporada alta.

La decisión de hacer el acto tiene varias aristas. Por un lado, es empezar a potenciar el frente electoral que se anunció la semana pasada cuando Kicillof reunió a una treintena de intendentes en la ciudad de Villa Gesell. Allí, escoltado por el intendente anfitrión Gustavo Barrera y los ministros que no integran ni La Cámpora ni el Frente Renovador, el gobernador escuchó de primera mano la posición de los jefes comunales que están trabajando por su construcción política y empujan el desdoblamiento electoral para este año, además de la suspensión de las PASO. El objetivo, repiten como una prédica, es fortalecer la figura de Kicillof. Interpretan que una de las formas de hacerlo es desenganchando la elección nacional de la provincial, algo de lo que el gobernador no reniega, aunque mida los tiempos de la decisión.

Lo que suceda en Mar del Plata también será clave para los armados territoriales de Kicillof. Quienes estén al mando de este tipo de actos buscarán terciar en el armado de las listas seccionales. En el caso de Mar del Plata, que pertenece a la Quinta sección electoral, el gobernador cuenta con el ex intendente y actual diputado provincial, Gustavo Pulti como uno de los dirigentes que auspician su figura. Otro referente de la Quinta sección es el secretario adjunto de la CTA provincia de Buenos Aires, Raúl Calamante, que responde al sindicalista, Roberto Baradel.

Por el momento, La Cámpora y el massismo miran de costado estos despliegues que empiezan a darle forma al axelismo bajo el slogan “Es con Axel”. Tanto en Mar del Plata como en la Quinta sección electoral, ambos sectores tienen sus propios referentes.

Al acto de este sábado en Mar del Plata se le sumarán en las próximas semanas y meses más encuentros bajo el rótulo “Es con Axel”. Serán reuniones seccionales donde se buscará confrontar contra las políticas del Gobierno nacional, ordenar el escenario, además de escuchar a Kicillof. Por el momento, no está previsto que las reuniones se lleven adelante en el conurbano bonaerense. Sí hay delineados actos en la Segunda, Cuarta, Sexta y Séptima sección electoral.

Otro los objetivos es también ordenar los territorios y medir qué tiene el axelismo naciente en regiones donde la performance del peronismo no se asemeja a lo que sucede en el conurbano y que en los cierres de listas termina imponiéndose la voluntad de Máximo Kirchner y La Cámpora. Los intendentes no quieren que las listas a diputados y senadores provinciales las terminen definiendo bajo la fórmula del cristinismo. Por eso, en Villa Gesell, volvieron a pedirle a Kicillof que desdoble. Como contó Infobae, el gobernador esperará la definición del Congreso sobre las PASO para decidir si desdobla o no.

El armado de listas y las intenciones de los intendentes de intervenir en los nombres a representar cada sección electoral, es otro argumento que ponen sobre la mesa los jefes comunales del peronismo que hoy por hoy juegan abiertamente en la cancha de Kicillof.

Alrededor del acto de este sábado asoma también la expectativa de que el mandatario envíe un mensaje al interior del sistema político bonaerense y que tiene que ver con un eventual desdoblamiento. Será al cierre de una semana donde el futuro inmediato de las elecciones Primarias a nivel nacional y su impacto en la Provincia empezará a sellarse.

Además de los jefes comunales propios, el gobernador encontró un inusual respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR), a la decisión de un desdoblamiento territorio bonaerense. El radicalismo se juega una parada difícil en las elecciones legislativas de este año en el tramo provincia. Renueva la mayoría de sus bancas, aquellas que ingresaron a la Legislatura bonaerense en 2021, cuando el partido centenario ratificó su alianza con el PRO y terminó imponiéndose al peronismo tanto en las PASO como en las Generales, que en ese entonces había llevado a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz tanto en las PASO como en las generales. En el partido centenario confían en la estructura que le pueden dar sus intendentes, que mayoritariamente gobiernan municipios alejados del conurbano bonaerense.

“Me parece importante que exista una instancia de decisión para los temas de la provincia de Buenos Aires. Viven 17 millones de argentinos”, planteó el diputado nacional Pablo Juliano en declaraciones radiales. Juliano responde al diputado nacional Facundo Manes.

