Los bloques opositores de la Cámara de Diputados definen este lunes si respaldarán el proyecto de ley del Gobierno para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que la Libertad Avanza (LLA) aspira a sancionar el próximo jueves, en la primera de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.

El oficialismo necesita 129 votos para poder evitar las PASO en agosto, pero recién tendrá la certeza este lunes si podrá obtener esa mayoría agravada, para lo que necesita el apoyo de la UCR, Encuentro Federal y un sector de Unión por la Patria.

El Gobierno propuso la eliminación de las primarias y de la mayoría del aporte estatal a los partidos políticos -como los espacios gratuitos en la televisión y radio-, pero los bloques dialoguistas solo están dispuestos a respaldar una suspensión por este año y discutir en el futuro una reforma mas profunda.

El oficialismo quiere sesionar el jueves 6 de febrero para tratar la suspensión de las PASO y los proyectos de reforma del Código Procesal Penal sobre Juicio en Ausencia y de Reiterancia.

Las reuniones de los bloques de la UCR, Encuentro Federal (EF) y Unión por la Patria (UxP), se llevarán a cabo este lunes, un día antes que se realice el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Presupuesto, que presiden los oficialistas Nicolás Mayoraz, Manuel Quintar y José Luis Espert.

Las posiciones de los bloques en Diputados para la suspensión de las PASO

En Unión por la Patria, UCR y EF, hay diferencias internas sobre si apoyar o no la suspensión de las PASO. En la bancada que preside Germán Martínez también pesa la decisión del oficialismo de impulsar el proyecto de Ficha Limpia, que es rechazado de plano por el kirchnerismo, dado que no permitirá la postulación de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

Así, UxP se reunirá este lunes a la tarde para tratar de consensuar una postura, ya que algunos gobernadores están a favor de evitar las PASO, mientras que otros legisladores de provincias gobernadas por Juntos por el Cambio (JxC) quieren mantener esos comicios primarios.

En ese lote de diputados estarían aquellos que responden a los gobernadores de Catamarca y Santiago del Estero, Raúl Jalil y Gerardo Zamora, respectivamente; los del Frente Renovador de Sergio Massa, y algunos legisladores como el chaqueño Juan Manuel Pedrini, que tiene un proyecto presentado para suspender las PASO

La posición que asumirá UxP será clave ya que el oficialismo necesita al menos una treintena de esa bancada respalde esa propuesta, dado que se estima que la LLA contará solo con la mitad de EF y de la UCR.

