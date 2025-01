Luis Juez, tras dejar la presidencia del PRO en el Senado: "Apoyaré a Milei desde mis convicciones'"

Alfredo De Ángeli será el nuevo presidente del bloque del PRO en el Senado, tras ocupar el lugar vacante que dejará Luis Juez, quien ratificó su intención de integrarse al oficialismo. En ese marco, Mauricio Macri mantiene un encuentro con el propio De Ángeli y el nuevo vicepresidente de la bancada, Martín Goerling, con el objetivo de delinear su acompañamiento al Gobierno.

La noticia fue oficializada luego de una reunión que concretaron este miércoles Luis Juez con Mauricio Macri, en donde el senador le terminó de notificar una información que ya se daba por confirmada. Aún así, el cordobés seguirá en el bloque -ya no como presidente- y expresó ante los medios: "Yo no vine a que me cuestione nada nadie".

Asimismo, remarcó que tiene "una relación maravillosa con el presidente Milei y lo acompañaré desde mis convicciones", entendiendo que "el Senado es un lugar intrincado porque el enemigo está agazapado".

A su vez, planteó que "en el 2027 me encantaría ser el candidato a gobernador de Milei" en la provincia de Córdoba, aunque "no está confirmado". "No me tentaron desde La Libertad Avanza", dijo.

Finalmente, recordó que uno de los motivos de dejar su cargo fue su postura en la expulsión del senador Edgardo Kueider, que no compartió con los miembros de su partido. "Yo no soy un miserable, no hago nada por especulación. Simplemente entiendo que después de tomar algunas decisiones que no fueron compartidas por algunos dirigentes, no es correcto que yo siga presidiendo una bancada sin ser de ese partido, porque los perjudico en la toma de decisiones", explicó.

Con información de Ámbito