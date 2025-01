Petro aseguró que dejará de utilizar X, por diferencias "ideológicas" con Elon Musk

En la mañana de este miércoles el presidente Gustavo Petro dio una noticia durante su intervención en la posesión de Laura Sarabia como canciller.

El presidente señaló que estaría pensando en dejar la red social X, perteneciente a Elon Musk, aliado de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con quien tuvo confrontaciones diplomáticas y virtuales el 26 de enero tras negarse a recibir vuelos militares con deportados colombianos.

“Veía en Twitter, de Elon Musk, me toca cambiar de red (...) Veía que los blancos, los arios en Estados Unidos estaban contentos. Incluidos los arios colombianos, que no son tan arios. Están contentos porque sale esa chusma, delincuentes les dijeron. Trajimos 42 niños. De dónde acá el señor Trump me les va a decir que son delincuentes a 42 niños colombianos. De la misma manera que les dice eso a 42 niños se los dirá a centenares de miles. Eso lo pensaban en 1933.

Poco antes, Petro había dicho que en X le iba mejor que en medios colombianos

En una intervención del 27 de enero, el presidente Petro destacó que, debido a la falta de precisión en la información proporcionada por algunos medios, se ve en la necesidad de recurrir a su cuenta de X para transmitir de manera más directa y sin distorsiones su mensaje: “Dicen que por qué trino tanto, pues que la televisión solo hace, sino hablar pendejadas y mentiras de mí. Entonces me toca expresarme yo mismo. El trino que puse sobre el tema de los deportados colombianos tiene 33 millones de personas que lo han leído, me va mejor que si me traducen en unas personas que a veces ni entienden las palabras que yo digo”, afirmó el presidente.

Este comentario se refiere a un mensaje en el que el mandatario se había manifestado en contra de las condiciones indignas en las que, según él, algunos colombianos estaban siendo deportados desde Estados Unidos, provocando una ola de críticas. Petro también comentó que el uso de la palabra “dialéctica” en su mensaje fue malinterpretado por algunos periodistas, lo que llevó a burlas sobre su manejo del término.

“Cuando dije ver las cosas ‘dialécticamente’, un periodista se puso a burlarse, un periodista cómico, porque no sabe qué es dialéctica”, añadió Petro, defendiendo su enfoque.

Petro posesionó a Laura Sarabia como canciller de Colombia tras crisis diplomática con EE.UU.

Laura Sarabia firmó el documento que la convierte oficialmente como la nueva ministra de Relaciones Exteriores de Colombia - crédito Transmisión Presidencia

En la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro posesionó oficialmente a Laura Sarabia como nueva ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, en reemplazo de Luis Gilberto Murillo, que confirmó su renuncia el 20 de enero de 2025.

El mandatario colombiano también posesionó a Diego Guevara como ministro de Hacienda, quien sustituye a Ricardo Bonilla. El exvicecanciller Jorge Rojas fue oficializado como nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en reemplazo de Laura Sarabia.

En su discurso, el presidente Petro lanzó duras críticas a la prensa por la crisis que se desató el domingo 26 de enero con Estados Unidos.

“Ese es el eje directriz. Ojo, no solo defendemos nuestros intereses nacionales, sino que siempre, siempre, debemos defender nuestros intereses nacionales y los de la humanidad. Si la prensa cree que esto es borrachero, drogadicción, que lo piense, porque vive en una burbuja desde hace años, porque cuando era niño me lo decían, deben ser simplemente un apéndice de propaganda de la Casa Blanca, no deben ser comunicadores sociales”, afirmó el mandatario.

Con esto, el presidente deja claras varias posiciones de cara a lo que será el año y medio que le resta en el poder Ejecutivo, teniendo en cuenta, además, que la oposición se prepara para época de campañas y elecciones.

Con información de Infobae