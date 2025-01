Un policía es agredido cada veinte horas en Buenos Aires

En los primeros 28 días de enero de 2025, hubo 30 enfrentamientos entre policías de la Ciudad y delincuentes que intentaron robarlos en la provincia de Buenos Aires. Un promedio de un hecho violento de inseguridad contra agentes de esa fuerza cada veinte horas.

Las estadísticas marcan que la situación en el territorio gobernado por Axel Kicillof empeora año tras año. En 2023 fueron 98 enfrentamientos, uno cada tres días; en 2024 se registraron 176 enfrentamientos uno cada dos días. Uno de esos hechos terminó en desgracia: el 15 de ese mes fue asesinado el oficial primero Brian Coria en la localidad de Castelar, en el municipio de Morón. Para robarle la moto, los ladrones mataron al agente que cumplía funciones en el Grupo de Acción Motorizada (GAM).

Según cifras oficiales del Gobierno a cargo de Jorge Macri, 13 de los últimos 14 policías porteños asesinados fueron muertos en territorio bonaerense. La luctuosa estadística, detrás de la que hay viudas, madres y niños desgarrados; derivó en una cumbre entre el ministro de Seguridad de CABA, Waldo Wolf y bonaerense, Javier Alonso que terminó en un pase de facturas.

Tras la cumbre de ministros, Wolf comunicó en sus redes sociales una reseña del plan de trabajo conversado. Sin embargo, Alonso realizó un fuerte descargo en el que sacó a relucir el malestar del gobierno bonaerense por el debate instalado desde la administración porteña.

“En repetidas ocasiones, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha intentado disimular las fallas de su gestión lavando su ropa con la Provincia de Buenos Aires”, introdujo el ministro de Kicillof.

Wolf, más contemporizador y que inicialmente había comentado que ambos gobiernos buscarían trabajar en un programa conjunto, no tardó en responder las críticas. “Fui a la PBA a verlo, ministro. Le llevé un plan de acción para hacerle la vida más segura a gente de carne y hueso y me contestó con chicanas entre políticos”, escribió molesto el titular de la cartera de seguridad en CABA. Y agregó: “2024 fue el año con menor cantidad de homicidios generales y en ocasión de robo en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de haber gobernado PBA 40 años, todavía no entendieron que la gente quiere soluciones, con las chicanas siguen sufriendo la inseguridad. Lo espero para trabajar cuando quiera”, cerró el ministro de Jorge Macri.

Previo al encuentro infructuoso, Macri dijo que: “Estos constantes y graves hechos de inseguridad ya se llevaron la vida de 13 de nuestros oficiales. Ante esta situación que requiere medidas urgentes, me reuní con la cúpula de la Policía de la Ciudad y llamé al Gobernador Axel Kicillof con quien acordamos una reunión y ámbitos de trabajo entre nuestros ministros de seguridad”.

Antes de la reunión celebrada en Puente 12, en e partido de La Matanza, Wolf diseño el plan que llevaría a su par provincial con la cúpula de la Policía de la Ciudad. Ayer, la vocera institucional, Laura Alonso, al enterarse de la última agresión sufrida por un efectivo porteño en la ciudad de San Justo, en el municipio de La Matanza expresó: “Todos los días un policía de la Ciudad se enfrenta con delincuentes en la provincia. Hace 18 años los porteños tenemos una política de seguridad basada en equipamiento, recursos humanos y planificación. No es magia. Es una camino, una decisión. Queremos aportarles esta experiencia y conocimiento a las autoridades del gobierno bonaerense”. Hasta ahora no hubo respuesta por parte de las autoridades aludidas.

El lunes en Radio Del Plata, entrevistado por Samuel “Chiche” Gelblung, el ministro de Seguridad de CABA reconoció: “Lamentablemente no llegamos a un acuerdo con la provincia de Buenos Aires, ni siquiera llegamos a plantar nuestras dudas. Necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo con el gobierno de Kicillof” y reveló: “Enviamos una carta la semana pasada. Esperamos esta semana que traigan las propuestas que ellos quieran, que nos critiquen lo que ellos quieran. Nosotros les vamos a acercar propuestas. No es importante lo que hablamos, sino las soluciones que podamos darle a los vecinos que están sufriendo problemas de inseguridad. El 80% de nuestros policías vienen de la provincia de Buenos Aires”.

El ex diputado nacional opinó que: “Lo primero que hay que hacer es trabajar en conjunto. La Ciudad de Buenos Aires no está separada por una cordillera o un mar, necesitamos coordinación y estamos esperando propuestas, equipos y una coordinación. Hay que reconocer que tenemos que trabajar en conjunto. No puede pasar que no conversemos. Esa es la propuesta que hizo el jefe de gobierno, Jorge Macri cuando habló con el gobernador Kicillof, le dijo los números están, tenemos que reunirnos”.

