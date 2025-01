Estados Unidos negará su ingreso a turistas argentinos que tengan esta visa

Los viajeros argentinos y casi todos los ciudadanos extranjeros que busquen ingresar a Estados Unidos deberán tramitar una visa que les permitirá poder viajar a un puerto de entrada, realizar cruces fronterizos terrestres y la solicitud para acceder a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Si bien el documento en sí no es garantía para la entrada Estados Unidos, el Departamento de Estado (DOS) indica que es símbolo de que una embajada en el extranjero o un funcionario consular, afirmó y confirmó el ingreso al país.



Dentro de los requisitos que se solicitan para garantizar el ingreso, las autoridades estadounidenses categorizaron las visas emitidas en dos grandes categorías. En caso de no cumplir con los documentos, el Gobierno norteamericano no permitirá el ingreso.



Los agentes fronterizos podrán negar el ingreso al país a quienes posean una visa de validez indefinida.

Cuál es la visa que negará el ingreso de los ciudadanos argentinos

Dentro de las dos grandes categorías se encuentran: las visas de no migrantes, que son para visitantes que planean una estancia corta, ya sea por trabajo, turismo, negocios, etc; y las visas de migrantes, diseñadas para personas que plenas establecerse y viajar en Estados Unidos.

El DOS estableció que la visa debe ser válida al momento de solicitar el ingreso a Estados Unidos, no debe estar dañada y debe ser la apropiada y correcta para el tipo de viaje que se encuentren realizando los visitantes, ya sea de viaje, paseo o permanencia.

Los agentes fronterizos y de estado pueden negarle la entrada a cualquier ciudadano que cuenten con una visa de validez indefinida, conocidas también como visas Burroughs, las cuales quedaron sin efecto a partir de 2004 y que cumplían el carácter de turismo o negocios.

Qué significa si me rechazan y aprueban la visa

Los funcionarios del DOS afirmaron que en los casos de que la visa expire mientras las personas se encuentren de viaje en EEUU no hay de qué preocuparse, ya que si un oficial del DHS o del CBP autorizaron su entrada, anotaron el período de estadía autorizado en el sello de admisión o Formulario I-94 en papel.

La visa no es garantía de entrada a Estados Unidos, pero sí permite dirigirse hacia un puerto de entrada al país y desde ahí solicitar el acceso, donde inspectores de inmigración registrarán la fecha de permanencia o duración.

Con información de Ámbito