El Gobierno apuesta al tratado de libre comercio con EEUU y abre otra crisis en el Mercosur

Ante un auditorio de potenciales inversores estadounidenses, y horas antes de asistir a la asunción de Donald Trump, el presidente Javier Milei dejó en claro que su prioridad será fortalecer, hasta los límites posibles, su alianza económica con Estados Unidos. Aunque eso signifique minimizar o limitar su participación en el Mercosur, mientras la Argentina ostenta, hasta julio, la presidencia pro-tempore del bloque regional.

“Estamos buscando impulsar, durante este año, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, un tratado que debería haber sucedido hace dos décadas”, dijo el Presidente el domingo, en el Instituto Milken, invitado por el millonario Michael Milken, en uno de los puntos altos de su paso por Estados Unidos, que en la delegación argentina evalúan como “muy positivo” y que culmina hoy con la partida de la delegación hacia Davos, Suiza.

Un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sin el consenso de sus vecinos, está prohibido por el estatuto de Asunción, que rige el Mercosur. Ya Uruguay intentó, sin éxito, que sus pares aprobaran la posibilidad de acuerdos bilaterales con países extra zona, en su caso con China, durante la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, que dejará su puesto en marzo al progresista Yamandú Orsi. En los últimos años se opusieron sobre todo Brasil, que sostiene la necesidad de mantener y fortalecer el bloque y negociar en conjunto, y la Argentina durante la gestión de Alberto Fernández, con Santiago Cafiero en la Cancillería.

Ahora, el Gobierno repite que el Mercosur, así como está, es una “prisión” y “un escollo para el progreso de los argentinos”, como lo dijo el Presidente el mes pasado, en la cumbre del bloque en Montevideo. “Hoy el TLC con Estados Unidos es un objetivo”, recalcan cerca del Presidente, con el canciller Gerardo Werthein y su secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis María Kreckler, avanzando en ese sentido.

La decisión de unificar, por motivos presupuestarios, la representación en el Mercosur con la embajada argentina en Montevideo, anunciada el jueves por la Cancillería, fue leída por la oposición kirchnerista como un paso más para abandonar el mercado común iniciado en 1985 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y continuado sin cambios, tanto por su sucesor Carlos Menem, como por todos y cada uno de los gobiernos que le siguieron.

“Esto que anuncia pomposamente la Cancillería no es nada parecido a un ahorro o motosierra. Es diluir la representación ante el Mercosur en línea con la idea de romper la unidad regional que el gobierno viene ejecutando a pie firme. Gato por liebre”, afirmó vía redes sociales el ex embajador en Ecuador y diputado kirchnerista del Parlasur, Gabriel Fuks.

Mientras desde el Gobierno descartan abandonar el bloque antes de dar la discusión, en Itamaraty prefieren la prudencia aunque condicionan un eventual acuerdo.

“Si un acuerdo con Estados Unidos se hace desde el Mercosur, nos parece perfecto, negociemos todos. Incluso nos parece bien que Argentina lidere esa negociación”, contestaron, mesurados, desde la diplomacia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las fuentes diplomáticas relativizaron la unificación de las sedes en Montevideo dispuesta por la Cancillería y señalaron que “lo importante es que siga habiendo representación argentina en el Mercosur”. De paso, mostraron sus dudas sobre la real disposición del nuevo gobierno norteamericano, porque “Trump dice que va a subir aranceles, no bajarlos”, precisaron.

En su discurso de diciembre pasado en la cumbre del Mercosur, y con Lula escuchándolo a pocos metros, Milei atacó el Arancel Externo Común (AEC), que según su visión “nos cerró innumerables vías comerciales”.

Muchos analistas locales, cercanos a su pensamiento, coinciden con su visión. “El Mercosur hoy no le sirve a la Argentina. No le sirve a Uruguay, el que más lo aprovecha es Brasil, para quien el Mercosur ha sido su política exterior”, afirmó Dante Sica, ex ministro de Trabajo del gobierno de Cambiemos y titular de la consultora Abeceb. “Esa idea de cerrarnos, aprovechar el mercado brasileño y crecer en competitividad nunca se dio. Por lo que pasa hoy en el mundo y las posibilidades de exportar que tiene Argentina en energía y minería, el país necesita recuperar su autonomía en materia comercial”, agregó el analista y exfuncionario macrista.

