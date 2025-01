Arroyo Salgado reclamó justicia por Nisman y el fin del “pacto de impunidad”

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado habló a 10 años de la muerte del fiscal de la UFI AMIA, Alberto Nisman. Insistió en la responsabilidad del gobierno de Cristina Kirchner y elogió al presidente Javier Milei. “Hoy la Argentina está del lado correcto del mundo y no firmando pactos de entendimiento, de asociación tácita con Estados terroristas y con eso con sus políticas de destrucción masiva de la humanidad”, dijo en un homenaje a su exesposo.

También ponderó que el gobierno de Milei “expresa su confianza en que el Poder Judicial continúe las investigaciones para evitar que el asesinato de Nisman continúe impune, para que se continúen las líneas de investigación, para que los culpables de ese pacto de impunidad terminen tras las rejas”.

“Hoy podemos seguir alzando la voz contra el terrorismo porque hoy tenemos un Gobierno que tiene en claro de qué lado del mundo queremos estar. Lo hacemos alineándonos con los países que luchan por un mundo libre, contra el terrorismo y los brazos armados de Hamás, Hezbolá”, afirmó.

Arroyo Salgado habló de la responsabilidad del gobierno de Cristina Kirchner

“Tu denuncia por encubrimiento y traición a la patria de todos los que estuvieron detrás de ese pacto de impunidad, que fue el acto de mayor injerencia y de mayor avasallamiento a la división de poderes que hubo en nuestro país después del advenimiento de la democracia, y así lo sostuvo también el máximo tribunal de Justicia del país, dándote la razón recientemente”, comenzó Arrayo Salgado el homenaje a su exesposo.

La jueza dijo que el 5 de diciembre, momento en que Nisman hubiera cumplido 61 años, se hizo un “homenaje” cuando la Justicia decidió que su denuncia “no quede sepultada y que vaya a juicio oral y público, ante los ojos de toda la ciudadanía, que le dé la oportunidad de esclarecer qué es lo que hubo detrás de este pacto y quiénes son los responsables”.

“Con las circunstancias de tu asesinato, con todo lo que rodeó esta tragedia para nuestra familia, para todos los que somos tus afectos y para gran parte de los argentinos, y esa campaña de desprestigio desde los estamentos más altos del Gobierno de turno de aquel entonces, nos alertaste a todos los argentinos, nos cambiaste a muchos de nosotros en cuando a aquello a lo que debíamos prestarle especial atención a la hora de elegir a nuestros gobernantes, a la hora de elegir a quienes iban a conducir los destinos de nuestro país”, continuó la jueza federal.

Arroyo Salgado insistió en que Nisman fue asesinado

Fue entonces cuando vinculó la causa, el pacto de entendimiento con Irán que promovió el gobierno de Cristina Kirchner y las elecciones de 2023. “Había cuestiones que dábamos por sentadas, el derecho a la vida, el derecho a formar una familia, a la libertad de trabajo, el derecho a la libertad, a la libertad de pensamiento y de expresión, pero con todo lo que rodeó tu asesinato nos enseñaste que nos confundíamos dando por senado que nuestro gobierno tenía en claro cómo deseamos vivir los argentinos”, explicó.

Según su análisis, “la gente se expresó, se manifestó” a través “de las urnas” y “eligió de allí en más proyectos de gobiernos que defienden y respeten los valores bajo los que los argentinos queremos vivir; los valores que defendemos y que no estamos dispuestos a resignar, como la vida, la familia, los postulados de la democracia y de la libertad”.

“Así llegamos hoy, a 10 años de tu asesinato, a tener un líder, un Presidente en ejercicio, que por primera vez tuvo el coraje de recordar con vehemencia los diez años de tu asesinato, recordando con vehemencia los diez años del asesinado del fiscal de la UFI AMIA, el fiscal Alberto Nisman, en manos de lo más oscuro del poder, tal como reza textualmente el comunicado oficial que conocimos el 18 de enero pasado”, remarcó.

Además, dijo que reafirmó “su compromiso para que haya justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, a través de una herramienta legal idónea, el esclarecimiento y juzgamiento de los responsables, como es el proyecto de ley enviado al Congreso del juicio en ausencia”.

“Todos los argentinos de bien, que defendemos los valores de la vida, de la familia, de la libertad, de la democracia, le dijimos no al terrorismo, no a la destrucción, no al miedo con el que intentaron condicionarnos, fundamentalmente, no al silencio y así lo manifestamos en las urnas y hace diez años en las calles en aquella marcha de paraguas, que produjo un ruido atronador, ensordecedor”, afirmó.

Con información de TN