Corina Machado rechaza acudir a otros comicios hasta que se respete resultado de presidenciales

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, rechazó participar en las elecciones pautadas para 2025 hasta que no se respeten los resultados de los comicios presidenciales del año pasado, en los que aseguró que se impuso Edmundo González Urrutia.

"El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que no entre en vigor, no procede en participar elecciones de ningún tipo. Ir a votar sin que se respeten los resultados no es defender el voto. Quien no respeta y no defiende el voto popular no tiene moral", expuso la dirigenta en la red social X.

La afirmación se debe a que en el calendario electoral están previstas las votaciones para gobernaciones, alcaldías y la Asamblea Nacional. Sin embargo, Machado aseguró que "las elecciones son para elegir y no para lavarle la cara a la tiranía. Las elecciones fueron el 28 de julio, ese día el pueblo eligió y derrotó al régimen con sus propias reglas".

Venezolanos,



Este mensaje, hoy 19 de enero, es para TODOS:

- Aliados internacionales: los venezolanos decidimos SER LIBRES; el momento de actuar es YA.

- Régimen: entiendan de una vez por todas que Venezuela NO ES gobernable en dictadura.

- Quienes quieren estar “con los dos… pic.twitter.com/bb6Ddv9Fn7 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 19, 2025

La exdiputada entre 2011 y 2014 expuso "siete principios básicos para este momento" entre los que resaltó que la victoria en las urnas fue "justa, legítima y legal", además destacó la unidad nacional, la corresponsabilidad ciudadana y que "la única negociación con el régimen es para la transición democrática y ordenada".

Por intermedio de un video de casi seis minutos, María Corina Machado manifestó la postura del Gobierno que lidera Nicolás Maduro y señaló que "el régimen está aislado internacionalmente, acorralado en el país y fracturado en su seno". Luego, indicó que "la represión es lo único que le queda y no es una muestra de fortaleza, es una táctica de corto plazo. Refleja el miedo de perder el control ante un adversario mucho más poderoso".

Con información de C5N