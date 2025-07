Tras ser destituido, hallaron muerto el ministro de Transporte de Putin

El ex ministro de Transporte ruso Roman Starovoit fue encontrado muerto el lunes en las afueras de Moscú, horas después de que el presidente Vladimir Putin lo destituyera de su cargo sin explicar públicamente los motivos, informaron agencias de noticias rusas.

Starovoit, de 53 años, se disparó en el distrito urbano de Odintsovo, según informó la portavoz oficial del Comité de Investigación de la Federación Rusa, Svetlana Petrenko. “Hoy, en el distrito urbano de Odintsovo, fue encontrado el cuerpo del ex ministro de Transporte, Roman Vladimirovich Starovoit, con una herida de bala en su coche personal”, declaró Petrenko.

Los órganos de investigación de la Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de Rusia (el equivalente ruso del FBI estadounidense) para la Región de Moscú están trabajando en el lugar de los hechos y estableciendo las circunstancias del incidente. Las autoridades enfatizaron que la principal versión que manejan es el suicidio.

Gestión lastrada de problemas

La destitución de Starovoit se había anunciado temprano el lunes mediante un decreto presidencial publicado por el Kremlin, que reflejaba la decisión de Putin de “destituir a Roman Vladimirovich Starovoit del cargo de ministro de Transportes de la Federación Rusa”, con efecto inmediato.

El documento no especificaba las razones detrás de la decisión del jefe de Estado, pero el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que el despido de Starovoit no estaba relacionado con la pérdida de confianza en su figura. “En el decreto (de destitución) se suele indicar que es por pérdida de confianza cuando así se ocurre”, dijo Peskov, quien insistió en que en esta ocasión el documento oficial no incluyó esta aclaración.

Starovoit había asumido la cartera de Transportes en mayo de 2024, tras ocupar el cargo de gobernador de la región de Kursk entre 2019 y el momento de su nombramiento como ministro. Su gestión al frente del ministerio coincidió con el agravamiento de los problemas de transporte causados por la guerra en Ucrania, incluyendo constantes casos de sabotaje, incendios y explosiones en las líneas de transporte, principalmente ferroviarias.

Al frente de la región de Kursk, Starovoit fue sustituido por Alexéi Smirnov, quien fue arrestado en abril pasado acusado de un delito de corrupción y estafa en la construcción de líneas defensivas junto a la frontera con Ucrania.

En agosto de 2024, tres meses después de que Starovoit dejara Kursk para asumir su cargo en el Gobierno, las Fuerzas Armadas de Ucrania invadieron y ocuparon parte de esa región, de la que fueron expulsadas solo en abril pasado.

Con información de Infobae