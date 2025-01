Franco Colapinto ayudó a un niño con leucemia, habría sido estafado por otro piloto

Franco Colapinto, recientemente traspasado a la escudería Alpine luego de su gran año en Williams, se dirigió a sus redes sociales para ayudar a un niño con leucemia, quien habría sido estafado por un expiloto.

Se trata de Martín Ponte, expiloto del Turismo Carretera, a quien la madre del pequeño acusa de haberse quedado con donaciones que le correspondían a su hijo, que padece de leucemia y necesitaba la suma de $2 millones para poder viajar desde Santa Cruz a la Ciudad de Buenos Aires, a fin de realizarse diez sesiones de

Este sábado por la mañana, Colapinto se hizo eco de la noticia publicada por el sitio Comodoro 24 y escribió: "Ayudémoslo, ¿alguien tiene el teléfono de la madre?".

Al poco tiempo, el usuario @TinoCLecrerc confirmó que consiguieron el dinero, algo que reposteó el joven de Alpine: "Ya se pudo recaudar todo @FranColapinto".



Ayudémoslo alguien tiene el teléfono de la madre? https://t.co/yfE411DHiK

— Franco Colapinto (@FranColapinto) January 18, 2025

El estafador cambió los datos bancarios del flyer

Bajo este marco, los seguidores del corredor de la Fórmula 1 se movieron rápidamente y llegaron a los datos de la madre, aunque se encontraron con lo que habría sido otra maniobra de Ponte: había copiado un flyer donde se pedían donaciones, pero con sus datos bancarios.

En ese sentido, Eliana, la madre del niño, declaró: "Lo que hizo esta persona fue publicar el flyer de mi hijo, primero borrando nuestros datos bancarios. Después, en una segunda publicación, puso los datos de su propia cuenta bancaria, pero usando mi nombre y el alias original ‘TodosPorNicanor’ para confundir a la gente que quería ayudarnos".

"Me enviaron los comprobantes (de las donaciones) y ahí salía el nombre de esta persona. Incluso, en otra historia de Instagram él subió una foto de su hijo junto con Nicanor diciendo que estaba recaudando para los dos niños. Esto es indignante porque se está beneficiando del esfuerzo de quienes intentan ayudar a mi hijo", sumó sobre la lamentable maniobra.

Y cerró: "Todos los pilotos están indignados con lo que está sucediendo. Muchas personas me llaman preocupadas, insistiéndome desde hace días, porque no entienden cómo alguien puede hacer algo así con un niño en esta situación". Asimismo, Ponte no dio más señales en sus redes sociales.

Con información de Ámbito