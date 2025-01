Tras el incendio de Epuyén, Torres denunció un atentado en Trevelin

Un incendio de gran magnitud destruyó la infraestructura de la estancia “Amancay”, ubicada en el cruce de las Rutas Nacionales 71 y 72, cerca de Trevelin. El fuego, que se originó esta madrugada, consumió maquinaria pesada, vehículos y otras instalaciones, que se suma a los focos que afectan hace días a la localidad chubutense de Epuyén.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, definió el incidente como un “atentado”, y lo vinculó al reciente desalojo de la agrupación mapuche Lof Paillako, que ocupaba el predio del Parque Nacional Los Alerces. En un posteo por redes sociales, el mandatario afirmó que “este tipo de atentados no son casuales” y que responde a “los delincuentes de siempre”.

“Hace pocos días, desalojamos a un grupo de delincuentes que, bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional “Los Alerces”, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos. A las pocas horas del desalojo tuvimos tres focos de incendio simultáneos, uno en Epuyén que arrasó con más de 70 viviendas“, señaló Torres en su mensaje, a través de sus cuentas de redes sociales.

Sobre el incidente en Amancay, el gobernador aseguró que atacaron el establecimiento con “bombas molotov” y apuntó contra el Poder Judicial, a raíz de su intervención en las demandas contra pueblos originarios.

El 9 de enero, los ocupantes de la Lof Paillako aceptaron la instrucción del juez federal de Esquel, Guido Otranto, de desalojar la zona. Los líderes mapuches, Ernesto Cruz Cárdenas y su pareja, María Belén Salinas, abandonaron el territorio de la seccional El Maitenal, junto con el resto de la comunidad, sin ningún tipo de resistencia abierta o incidentes. Vivían allí desde el año 2020.

“Que quede claro: este tipo de atentados no son casuales, sino que obedecen a la planificación de los mismos delincuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas”, indicó el gobernador en el comunicado.

“Quiero que todos los chubutenses sepan que no nos vamos a dejar intimidar por ningún violento, y que no vamos a descansar tampoco hasta que estos delincuentes estén presos y los ciudadanos de bien puedan vivir tranquilos. ¡EN CHUBUT LA LEY SE CUMPLE Y NO LES TENEMOS MIEDO!“, concluyó.

El incendio se produjo en la madrugada del sábado, alrededor de la 1. El personal de la estancia, que se encontraba al momento del incendio, dio aviso a las autoridades. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

Las tareas de los bomberos voluntarios se extendieron hasta las 3.30 de la mañana. Según la prensa local, el saldo del incendio abarcó la destrucción de tres máquinas viales, tres camiones -uno de ellos con tráiler y dos con cajas de carga-, y un motorhome.

Guillermo Clavé, integrante de una empresa familiar contratada por la estancia, lamentó lo sucedido y aseguró que “era lo único que teníamos para seguir trabajando y nos cortaron las piernas”. “Las pérdidas son totales. No quedó absolutamente nada. Era lo único que teníamos para seguir trabajando y nos cortaron las piernas”, lamentó, en declaraciones a Red43.

La estancia “Amancay”, conocida por su actividad agropecuaria, es uno de los motores económicos de la región. Está ubicada a 17 km. de la ciudad de Trevelin, conocida por el florecimiento de los tulipanes en primavera. El establecimiento se dedica a la actividad agropecuaria, que incluye producción agrícola y ganadera.

En paralelo, continúa el operativo para combatir el incendio en Epuyén, que se desencadenó el miércoles pasado y continuaba activo esta tarde.

Desde el Comité de Emergencia, que organiza el operativo con unas 400 personas, sigue de cerca la evolución del fuego, aunque sin riesgo para la zona urbana de la localidad, informó Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).

La disminución de la velocidad de las ráfagas de viento (menos de 40 km/h) como así también el cambio de dirección del mismo (ahora hacia orientación oeste) sirvió para que el fuego se aleje de Epuyén y ya no corra riesgo el casco urbano.

Durante la jornada del sábado, el personal de emergencia reforzará las acciones en los puntos calientes, con la construcción de líneas con herramientas manuales, enfriamiento con equipos de agua y autobombas. También se llevarán a cabo fajas cortafuegos, para resguardar las viviendas.

Debido al preocupante incidente, el Honorable Concejo Deliberante de Epuyén declaró la Emergencia Ígnea, a través de la Ordenanza Nº 1356/2025.

