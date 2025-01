Mesa de trabajo conjunto: el PRO asegura no tener respuesta del Gobierno

El inicio del 2025 tiene la misma tónica para el PRO de lo que fue el final del año anterior: diferenciarse del Gobierno, pero sin alejarse del todo. Y es que una de las primeras decisiones en lo que va de enero fue la de proponer un equipo de trabajo para articular algún tipo de acuerdo con La Libertad Avanza. Pero luego aclararon que no necesariamente se vería reflejado en un pacto electoral.

El caso es que los reparos no son solo del PRO y de su líder, Mauricio Macri, sino que en Casa Rosada tampoco están tan seguros de avanzar en ese sentido. En efecto, hasta la fecha no hubo una respuesta -ni formal ni en privado- sobre la propuesta de confluir en una mesa de trabajo.

“Del Gobierno no hubo ninguna novedad”, apuntaron a TN desde el círculo íntimo de Macri. Y fueron tajantes sobre la posibilidad de avanzar en un acuerdo político: “Es evidente que el interés no es genuino”.

De momento, solo hubo cuestionamientos hacia el PRO por el comunicado que manifestaba diferencias sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso. Y también críticas a uno de los integrantes del equipo de trabajo que propuso Macri, el economista Hernán Lacunza.

“Con Lacunza yo no tengo nada para hablar”, deslizó un colaborador de Javier Milei. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya había cuestionado al exministro de Economía de Macri por considerar que no está alineado con las ideas del Ejecutivo.

No obstante, en el PRO no piensan en correr a Lacunza del equipo tentativo de trabajo. “Lacunza está dentro del equipo que propuso Mauricio. Además, oficialmente no tuvimos respuesta por parte del gobierno”, señaló a este medio alguien con llegada al expresidente. Y desafió: “Que hagan la propuesta ellos y evaluamos”.

“Para nosotros, Lacunza es uno de los economistas más importantes que tenemos. Lo valoramos un montón. Y lo vamos a seguir respaldando. No creemos que haya hecho ninguna crítica grave”, afirmó a TN un dirigente con un cargo importante en el PRO.

Mientras tanto, Macri espera la respuesta del Gobierno y no piensa en apurar los plazos. Por estos días, encabeza reuniones de trabajo de manera virtual, mientras descansa en su casa de veraneo en Cumelén. Desde allí, coordina encuentros con sus principales espadas legislativas, enfocado en la vida interna del partido.

Tampoco está pendiente de si hay acuerdo o no el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que ya avisó en reiteradas oportunidades que “pueden competir”. Este miércoles lo reafirmó en diálogo con TN: “Yo quiero que a este presidente le vaya bien, pero no somos lo mismo”.

