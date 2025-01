La deuda pública aumentó más de u$s96 millones durante el primer año de Milei

El Ministerio de Economía informó que en diciembre del 2024 el stock de deuda en situación normal de pago ascendió a u$s464.267 millones, lo que representó un incremento del u$s96.042 millones respecto a igual mes del 2023, cuando asumió la presidencia Javier Milei.

La Secretaría de Finanzas, liderada por Pablo Quirno, informó que la deuda pública bruta total subió en diciembre en u$s2.446 millones, con un aumento del 0,52% respecto del saldo de noviembre. "Aumentó por el equivalente a u$s96.042 millones, debido a la disminución de la deuda en moneda extranjera en u$s9.404 millones y al incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$105.446 millones", expresó el organismo.

La variación se explicó por la suba de la deuda en moneda extranjera en u$s804 millones y de los compromisos en pesos por u$s1.642 millones. En consecuencia, en términos netos, sin considerar activos y pasivos en el Banco Central de la República Argentina, 2024 finalizó con un crecimiento de la deuda en u$s96.042 millones.

Durante el último mes del año pasado, el Gobierno realizó pagos por un equivalente a US$ 7.504 millones, de los cuales el 95% se efectuó en moneda nacional y el 5% en extranjera. Del total, US$ 7.271 millones se destinaron al pago de capital y US$ 233 millones al pago de intereses.

Cabe destacar que el 45% de la deuda en situación de pago normal (equivalente a u$s209.190 millones) está contraída en moneda local mientras que, el 55% restante (u$s255.077 millones), en moneda extranjera. Este salto del endeudamiento público se produjo en parte por la absorción por parte del Tesoro Nacional de deudas del BCRA y por la emisión y colocación de nuevos títulos.

Con información de C5N