Dos argentinos fueron elegidos entre los 50 mejores docentes del mundo

Dos maestros argentinos fueron elegidos entre los 50 mejores docentes del mundo y participarán de la final del Education Global Teacher Prize, un destacado reconocimiento internacional en el ámbito de la educación organizado por la Fundación Varkey en colaboración con UNESCO.

Los representantes nacionales son Lucas Vogel, de la provincia de Misiones, y Karina Sarro, de Buenos Aires, cuyas historias y compromiso con la enseñanza fueron reconocidos entre más de 5.000 nominaciones y postulaciones de 89 países.

Él es profesor de Matemáticas y Análisis Matemático en educación secundaria y superior del Instituto Superior Belén, ubicado en la ciudad de Campo Grande. Su desembarco en la docencia ocurrió cuando era estudiante universitario: comenzó a dar clases mientras cursaba su carrera de ingeniería y continuó con algunas suplencias en escuelas locales.

Tras una breve pausa, en la que estuvo a cargo de un kiosco y realizó trabajos de instalaciones eléctricas, a Lucas lo llamaron de uno de los colegios en los que había dado clases y aceptó volver al ruedo, pero esta vez decidido a quedarse y estudiar el profesorado.

Ahora da clases ininterrumpidamente hace más de 15 años y utiliza métodos innovadores para hacer que las matemáticas sean relevantes para la vida cotidiana de los estudiantes. Con este objetivo también desarrolló un podcast llamado El Helado, en el que desmitifica conceptos matemáticos de manera creativa y accesible.

A su vez, trabaja en la ciudad de Oberá, en la que se enfocó hace dos años luego de conocer un centro de día para personas con discapacidades y sentir que faltaba un espacio de aprendizaje.

En consecuencia, creo el “Espacio STEAM”, donde los estudiantes que enfrentan situaciones complejas reciben una enseñanza personalizada y un enfoque altamente adaptativo que combina ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

“La verdad es un honor que se valore el trabajo que realizó, y estar entre tantos grandes educadores es un privilegio”, reconoció Vogel.

Acerca del reconocimiento, agregó: “No lo esperaba, me postulé para dar a conocer la metodología qué usaba en contextos o grupos minoritarios. Siempre creí en el esfuerzo que hago, pero que otros vean como tan importante me sorprendió y me di cuenta la diferencia que se puede hacer”.

Junto a él también fue destacada Karina Sarro, quien también se cruzó con el mundo de la docencia mientras hacía otro camino: estudiaba comunicación, hasta que descubrió la tecnología y no solo vio en ella una herramienta, sino también un medio para resolver la cotidianeidad.

Su implementación y aplicaciones útiles en la vida las enseña en las cuatro escuelas bonaerenses en las que reparte sus horas, tres de las cuales cuentan con una falta generalizada de acceso a dispositivos tecnológicos.

Una de ellas es la Escuela de Educación Secundaria N°5 “Francisco Álvarez”, donde cuando hay altas temperaturas se da clases debajo de los árboles. Allí, a pesar de los recursos limitados, Karina busca la forma de acercarles la tecnología a sus alumnos: introdujo simuladores gratuitos, componentes reciclados y actividades fuera de línea, asegurando que cada estudiante pudiera participar.

La argentina y nominada a los GEMS también lleva sus conocimientos a secundarias para adultos (CENS 451 y 454) y a la Escuela Secundaría Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno, donde impulsa una diversidad de proyectos.

“Educiudad 4.0” es uno de estos, en el que los estudiantes crearon un sistema de monitoreo para evaluar el consumo de energía y la calidad del aire en una ciudad sustentable. También crearon una eco-aspiradora diseñada para mantener limpia el aula, utilizando componentes reciclados como botellas plásticas y pequeños motores eléctricos.

A su vez, da talleres que los define como el corazón de su gran sueño: tener su propia consultora educativa llamada “E-Pekes”, cuyo objetivo será empoderar a los educadores, fortalecer sus herramientas pedagógicas y, con ello, generar un impacto significativo en la vida de los estudiantes.

Junto a Lucas Vogel y Karina Sarro hay otros 9 docentes latinoamericanos entre los 50 finalistas del Education Global Teacher Prize, abierto a maestros en actividad que enseñan a niños en edad escolar obligatoria de entre 5 y 18 años.

Los profesores que se postulan son evaluados según sus prácticas pedagógicas. Se tiene en cuenta su innovación para abordar desafíos locales, los resultados que consiguen y cómo estos impactan en la comunidad. También se analiza cómo mejoran la profesión docente y si obtienen reconocimiento de organismos externos.

Los 10 últimos finalistas se anunciarán a finales de enero y el ganador, que obtendrá un millón de dólares, será elegido entre ellos por la Academia del Global Teacher Prize, compuesta por referentes en el área. Se anunciará en la Cumbre de Gobiernos del Mundo (World Government Summit), que tendrá lugar en Dubai del 11 al 13 de febrero.

