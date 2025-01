"Es un error" enviar a la Selección Sub 20 a Venezuela advirtió el Gobierno

El Gobierno nacional apuntó contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y calificó de "error" la decisión de enviar a la Selección Sub 20 a Venezuela para que participe del Campeonato Sudamericano, ya que podría ocurrirle "cualquier cosa" al plantel en medio de las tensiones por el secuestro del gendarme Nahuel Gallo.

"Creemos que es un error que la AFA envíe el seleccionado argentino a jugar a Venezuela", sostuvo este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "En (Nicolás) Maduro no se puede confiar. No podemos confiar en que no ocurra cualquier cosa", remarcó.

En diálogo con Radio Rivadavia, explicó que "el Gobierno intentó que no se realice" el viaje porque "por ahí no pasa nada, pero es una responsabilidad del Gobierno si sucede". El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, confirmó la participación de la Selección argentina en el torneo a pesar de las advertencias del oficialismo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había puesto en duda que el equipo se presentara e incluso le sugirió a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que considere un cambio de sede. "Argentina no va a mandar a chicos que nos puedan secuestrar", aseguró a CNN Radio.

"No podemos exponer a nuestros jóvenes en un lugar donde pueden ser tomados de rehenes. ¿Qué diferencia hay entre un gendarme y un jugador de fútbol? Los pueden acusar de cualquier cosa, como si hubiéramos mandado a un policía disfrazado de futbolista. Es un riesgo inaceptable", añadió.

Debido a las restricciones actuales para que vuelos con bandera nacional ingresen al país caribeño, el Sub 20 viajará a Chile donde disputará dos amistosos y luego volará a Colombia, desde donde se trasladará directo a Valencia. Su debut en el Sudamericano será el sábado 24 frente a Brasil.

Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron estar "monitoreando" la situación, mientras continúan definiendo cuestiones relacionadas con la logística del certamen en conjunto con otras federaciones. Conmebol aún no anunció ninguna medida respecto a un eventual cambio de sede.



Con información de C5N