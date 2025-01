Luis Juez dijo que le gustaría ser gobernador de Córdoba de la mano de Milei

Las elecciones legislativas de este año marcarán el pulso de la política Nacional. Para el espacio comandado por Javier Milei, el tema principal de cara a la primera parte del 2025 es qué hacer con su principal socio parlamentario durante el año pasado: el PRO.

En diálogo con el diario La Nación, el presidente del bloque del PRO en el Senado, Luis Juez, habló sobre el escenario político actual de cara a la próxima contienda electoral. Allí, expuso sus diferencias con el fundador del partido amarillo, Mauricio Macri, a quien acusa, además, de desautorizarlo, y habló de su vínculo con Javier Milei, entre otros temas.

Respecto a un posible acuerdo electoral, el senador declaró estar de acuerdo, y sostuvo que "si la idea es evitar que vuelvan a este país la dirigencia política que lo puso de rodillas, no hay opción si no es juntos". Además, en relación al gobierno de Juntos por el Cambio, advirtió que "por no entender la construcción de ese proceso, nuestro gobierno duró cuatro años", y aseguró: "es juntos, es trabajando, es con liderazgo, es con conducción, es con los que no están en la vereda de enfrente".

Sobre el presidente de la Nación, Javier Milei, destacó que "en estos últimos 40 años me ha tocado tener muy buena relación con casi todos los presidentes, pero es la primera vez que un Presidente me hace sentir su amigo. Y yo no estoy detrás de nada, lo mío no puede ser interpretado como una expresión obsecuente".

En cambio, respecto a su vínculo con el expresidente Mauricio Macri, sostuvo: "Mi particular forma de ser a Mauricio muchas veces le ha caído antipática. Yo no soy un tipo que anda con vueltas, soy extremadamente sincero, pero la personalidad de Mauricio muchas veces te obliga a no ser extremadamente sincero si quieres tener una buena relación", y continuó: "Es de esos tipos que están con la guardia levantada siempre. Y yo no soy así, yo no especulo".

En un pasaje de la entrevista, afirmó que dejará de ser el presidente del bloque del PRO en el Senado debido a diferencias con Mauricio Macri y por sentirse "desautorizado" por el expresidente de Boca Juniors. "Me siento desautorizado. Es un tema que seguramente lo hablaré con Mauricio, pero yo ya le hice saber que no tengo ningún interés en seguir", aseguró.

Por otro lado, si bien afirmó que continuará dentro del PRO, manifestó querer representar a La Libertad Avanza dentro de 3 años y de cara a las elecciones presidenciales. "Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador’", contó a La Nación sobre una anécdota con el presidente. "Si llego con posibilidades voy a ser candidato a gobernador sin pedir permiso a nadie", replicó en relación al sondeo de otras figuras de su provincia, como por ejemplo, el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo De Loredo.

Finalmente, en cuanto a las nominaciones de Ariel Lijo y García-Mansilla, Lijo fue categórico y respondió que no apoyará. "Lijo y su hermano tienen una pyme que se dedica a alquilar bidets a políticos con el culo sucio, que es el tiempista más grande que tiene la Justicia. Ese tipo de jueces no sirven. Yo vivo del derecho penal, que es mi profesión, y ese tipo de jueces los he combatido toda mi vida", sentenció.

Con información de La Nación/MDZ