Boca Juniors cerró a Rodrigo Battaglia y el español Ander Herrera

Boca desembolsará poco más de un millón de dólares para quedarse con la ficha de Battaglia, que disputó la última final de Copa Libertadores con el Mineiro (derrota ante Botafogo en el Monumental). El ex Huracán tenía un año más de contrato en el conjunto de Belo Horizonte, pero se presentó a la pretemporada y dialogó con los directivos para solicitar su traspaso. De esta manera, el Consejo de Fútbol cerró a uno de los jugadores que Fernando Gago les había solicitado.

El futbolista de 33 años surgió de Huracán como mediocampista, pero desde hace rato es utilizado como marcador central, posición en la que lo imagina el DT boquense. Mide 1,88 y goza de excelentes cualidades técnicas para la salida del fondo. Además de haber pasado por las juveniles de la selección argentina, Battaglia también militó en Racing de Avellaneda, Sporting Braga, Moreirense, Chaves y Sporting de Lisboa (todos de Portugal), Rosario Central, Alavés y Mallorca.

Hace un par de días, Ander Herrera integró el banco de suplentes del Athletic Bilbao en la derrota ante Barcelona por la Supercopa de España en Arabia Saudita. Aunque en los últimos partidos no había estado disponible por una lesión muscular, el ex Manchester United y PSG no venía siendo considerado como titular en el conjunto de Ernesto Valverde, que está bien posicionado en la liga española y la Europa League. El vasco abandonará su zona de confort para mudarse a Sudamérica.

La gestión por Herrera se fue cocinando a fuego lento. Ya en 2023, el futbolista surgido en Zaragoza había viajado a Argentina para conocer la Bombonera. Su relación de amistad con Marcos Rojo fue fundamental, ya que habían hecho buenas migas durante su paso por Manchester United, donde también compartieron vestuario con Chiquito Romero. Además, el vasco convivió con Edinson Cavani en París Saint Germain, donde también estuvo otro ex Boca que es pretendido... Leandro Paredes.

De esta manera, Boca Juniors tiene abrochados cuatro refuerzos (Carlos Palacios, Ayrton Costa, Rodrigo Battaglia y Ander Herrera), pero va por más. En las próximas horas puede haber novedades por el fichaje de Alan Velasco, que hace fuerte ante la directiva del FC Dallas para que acepten las condiciones presentadas por el Xeneize en los últimos días: ofertaron cerca de 10 millones de dólares por su pase. En la Ribera son optimistas respecto a la tratativa y creen que la semana que viene podría sumarse a la presentación de las otras caras nuevas.

Eso no será todo. La directiva y el cuerpo técnico xeneize consideran que hace falta sumar un arquero de jerarquía debido a la intervención quirúrgica a la que se someterá Chiquito Romero. Como el experimentado golero estará al menos un par de meses alejado de las canchas y Gago no quiere derivar toda la responsabilidad en Leandro Brey, el Consejo irá en busca de Agustín Marchesín, quien tiene un año más de contrato en Gremio de Porto Alegre, que pretende retenerlo por expreso pedido de Gustavo Quinteros (flamante DT).

Hay que remarcar que con el arribo de Battaglia, a quien Gago también considerará como volante central como alternativa a Tomás Belmonte (también está el juvenil Milton Delgado), en Boca comprenden que están completos en el mediocampo y el único nombre que puede llegar a modificar esta cuestión es el de Paredes. Aunque el Consejo le acercó dos propuestas al campeón del mundo (una para este mercado y una para mitad de año), por ahora no existen indicios que acerquen al futbolista de la Roma para firmar en el Xeneize.

Infobae