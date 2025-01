El Gobierno definió cómo premiará a quienes se jubilaron sin moratoria

“Hay una deuda pendiente con nuestros jubilados contributivos que han aportado 30 o 35 años y que merecen un reconocimiento a ese esfuerzo”, había manifestado a mediados de noviembre el titular de Anses, Mariano de los Heros, en declaraciones radiales. De esta manera, anticipaba una de las ideas que tiene el equipo económico de cara al proyecto de reforma previsional que están pergeñando y que enviarán al Congreso en algún momento de este 2025 que acaba de arrancar.

El funcionario reconoció que estaba en estudio la posibilidad de que esos jubilados cumplidores y que no recurrieron a ninguna moratoria tengan algún beneficio, pero no anticipó cuál sería.

Finalmente, fuentes oficiales confirmaron a este medio que lo que se evalúa es otorgarles un premio atado al crecimiento del país, una especie de cupón PBI, aunque no se tratará estrictamente de un cupón porque no se trata de un bono. Es decir que los jubilados cobrarían su habitual haber y en función del PBI, cobrarían un adicional en función de una fórmula polinómica que todavía no está claro cómo se conformaría. En cuanto a la moratoria previsional, vence en marzo de este año y el Gobierno no prevé prorrogarla.

“Estamos en la etapa de debate, pero creo que el 2025 va a ser el año en que vamos a sentarnos a pasar al papel las discusiones”, dijo una fuente del equipo económico. Y otro funcionario agregó que si en las elecciones legislativas le va bien al Gobierno, “seguramente el proyecto de reforma sea enviado al Congreso en la segunda mitad del año”.

En cuanto al beneficio para los jubilados aportantes, en el Gobierno afirmaron que se les daría una participación a ese universo de hombres y mujeres sobre el crecimiento del país. “La idea es darle a ese universo un virtual cupón PBI que vaya haciéndolos participar del crecimiento de la economía más allá del mantenimiento del poder adquisitivo. Ese diferencial se justifica por haber aportado durante 30 años”, dijo una de las fuentes consultadas.

“Queremos avanzar con dos cosas: por un lado, el premio al aportante; y por otra, en la medida en que nos lo permitan las cuentas fiscales, ir bajando las cargas sociales, las contribuciones patronales, para fomentar el crecimiento del empleo”, dijo otra fuente del equipo económico. Ello se hará en la medida en que otros impuestos puedan financiar el sistema.

De los 9 millones de jubilados y pensionados que hay hoy en la Argentina, un tercio recibirían este premio que analizan en el Gobierno. Son 3,2 millones de jubilados los que han aportado durante toda su vida y no se jubilaron vía moratorias.

La fórmula de movilidad se mantendrá y las jubilaciones seguirán ajustándose automáticamente en base a la inflación para evitar que pierdan poder adquisitivo. Este año el Gobierno mantendrá el bono de $70.000 fijo, sin actualización, por lo que sumando este extra, el ingreso se licuará para los que cobran la mínima.

Con información de Infobae