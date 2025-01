"La Argentina Robada": Capital Humano contó los hechos de corrupción que denunció en la Justicia

“‘La Argentina Robada’, por qué funciona: es visceral y directo, transmite cómo el país fue despojado de su potencial por décadas de corrupción”. Con esa frase arranca un trabajo realizado por el Ministerio de Capital Humano, que sintetiza los principales hallazgos de corrupción de la administración de Alberto Fernández descubiertos por la cartera que encabeza Sandra Pettovello y que tienen su correlato en la justicia federal. A cada hecho le siguió una causa penal y en todos ellos los jueces y fiscales encontraron pruebas para investigar los posibles delitos, que van desde cohecho y extorsión hasta mal desempeño en la función pública, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Entre las causas más resonantes destaca el procesamiento de Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero; la causa de los “guardapolvos fantasma”; las denuncia a la Línea 134 habilitada para que los beneficiarios de planes sociales de manera anónima expongan a los movimientos sociales que los amenazaban con quitarle el beneficio que el Estado les brindaba todos los meses, si no asistían a las marchas y piquetes; y entre otras el “Caso Alberto Fernández - Seguros y brokers ‘a dedo’”, en la que el juez Julián Ercolini ya tomo declaración indagatoria a 39 personas, entre ellas a Fernández.

“Museo de la corrupción”

“La corrupción, lejos de ser un hecho aislado, es un fenómeno que se alimenta de sistemas que concentran poder y limitan la rendición de cuentas. El peronismo y kirchnerismo, a lo largo de la historia, han demostrado que, bajo la máscara de la justicia social y la defensa de los derechos de los trabajadores, han fomentado prácticas corruptas que desvían recursos y privilegian a unos pocos en detrimento de la mayoría”, sostiene en el trabajo Pettovello y destaca: “En contraste, el liberalismo se erige como el verdadero defensor de la libertad, la transparencia y la equidad. Un sistema donde la rendición de cuentas es fundamental y el respeto por el mercado y las instituciones es el motor del progreso”.

Las frases de la integrante del gabinete de Javier Milei se desgranan bajo el subtítulo “palabras impresas”, donde se apunta: “El liberalismo nos enseña que la verdadera justicia social se construye a través de la libertad económica, el respeto al derecho de propiedad y un Estado limitado que garantice las oportunidades para todos. Este museo es un llamado a reflexionar sobre los peligros de los sistemas políticos que, en nombre de la justicia, terminan alimentando la corrupción”.

Además Pettovello menciona: “Sólo a través de un compromiso serio con la transparencia y la responsabilidad podemos evitar que el abuso de poder siga siendo la norma. Es hora de que aprendamos del pasado y construyamos un futuro donde el verdadero progreso sea el resultado de la honestidad y el respeto por las instituciones”.

“Línea de tiempo, cronología de la corrupción”

La síntesis de los descubrimiento de posibles actos de corrupción están distribuidos en la “línea de tiempo” que, según se explica en el documento, resalta las prácticas sistemáticas de desvío de fondos y abuso de autoridad en áreas clave como desarrollo social, subsidios educativos y programas de asistencia, generando un impacto negativo en los recursos del Estado”.

-1 Caso Polo Obrero Eduardo Belliboni. “Fecha, 20 de diciembre de 2023. Hecho: Se detectó que ofrecían subsidios ‘Programa Potenciar Trabajo’ obligando a los beneficiarios a concurrir a marchas y movilizaciones; cobrándoles un porcentaje del plan. Asimismo, utilizaban facturas ‘truchas’ para justificar rendiciones. Procesaron y solicitaron la elevación a juicio respecto de los líderes del Polo Obrero, entre ellos Eduardo Belliboni y Jeremías Cantero, por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y otras defraudaciones. Este Ministerio es parte querellante junto a la Oficina Anticorrupción.

En la causa que investiga el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, los líderes piqueteros quedaron al borde del juicio oral por utilizar dinero de los planes sociales para su actividad política. En los últimos días, la Cámara Federal rechazó las apelaciones de los acusados de exigirles aportes a los beneficiarios de la ayuda estatal y extorsionarlos para que concurran a las manifestaciones.

-2 Caso Línea 134 – “Amenazas a beneficiarios de planes sociales. Fecha, 2 y 7 de febrero de 2024. Hecho: Denuncias de coacción agravada contra beneficiarios de planes sociales, quienes fueron obligados a asistir a movilizaciones bajo amenaza de perder sus subsidios. Se registraron más de 1.800 casos, muchos de ellos derivados a juzgados por competencia territorial.

La línea 134 fue habilitada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que los beneficiarios de planes sociales -destinados a los sectores más vulnerables- denuncien si era amenazados por dirigentes sociales con darles de baja al plan si no concurrían a las marchas y piquetes. El hecho derivó en más de 160 mil denuncias y en centenares de causas abiertas en juzgados federales de todo el país.

-3 Caso Ñañes Sofía – “Coacción por Plan Potenciar Trabajo. Fecha, 27 de febrero de 2024 Hecho: Sofía Ñañes denunció que recibió amenazas de perder su Plan Potenciar Trabajo si no asistía a marchas organizadas por una asociación social. Este caso refleja el uso de planes sociales como herramienta de manipulación política.

-4 Caso Alberto Fernández – “Seguros y brokers ‘a dedo’ Fecha, 28 de febrero de 2024. Hecho: El ex presidente fue denunciado por fraude y abuso de autoridad al favorecer a empresas de baja solvencia para contratos de seguros, generando pérdidas al Estado.

Como informo ayer este medio, un trámite formal retrasó hasta febrero la definición sobre el procesamiento o la desvinculación en la causa del ex mandatario. Se demoró la declaración indagatoria de Carlos Soria uno de los ex directivos de Nación Seguros que está en España. En el expediente, Fernández optó por “una defensa técnica”. Presentó un escrito y no contestó las preguntas del juez Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rívolo.

- 5 Caso Secretaría de Nacional de Niñez y Familia (SENNAF) – “Subsidios sin control. Fecha, 7 de Marzo de 2024. Hecho: Auditorías revelaron subsidios otorgados por la Secretaría Nacional de Niñez sin rendición de cuentas, perjudicando programas de asistencia infantil. Dicho Plan tenía como objetivo garantizar una adecuada y saludable nutrición de los niños, así como promover la estimulación temprana y promoción de la salud de las niñas y niños más vulnerable. Se cuestionó los otorgamientos de dineros a los centros de primera infancia con rendiciones cuestionables”.

- 6 Caso Emilio Pérsico – “Subsidios a cooperativas afines. Fecha, 19 de marzo de 2024 Hecho: Pérsico, ex Secretario de Economía Social, fue acusado de otorgar subsidios millonarios a cooperativas vinculadas a su gestión, violando la Ley de Ética Pública”.

Dirigentes de la Coalición Cívica, liderados por la ex diputada nacional Elisa Carrió, ya habían denunciado al líder del Movimiento Evita por hechos similares. Pero la justicia aún no avanzó. Pérsico, además, tiene un dictamen negativo de la Oficina Anticorrupción -en momentos en que él mismo formaba parte del gobierno de Alberto Fernández- porque otorgaba millonarios subsidios y beneficios a cooperativas de las que él mismo formó parte. Por hechos como esos se sostiene en la denuncia penal que el líder piquetero “está de los dos lados del mostrador”. Desde su secretaría, Pérsico también administraba el Programa Potenciar Trabajo y estaba a cargo de las altas y las bajas de los beneficiarios.

-7 Caso Guardapolvos “Fecha, 19 de marzo de 2024 Hecho: Se denunciaron irregularidades en la compra de 1.3 millones de guardapolvos. Solo se entregó el 47% de lo acordado, a pesar de haber desembolsado el 84% del dinero (5.500 millones de pesos). En el expediente es investigada la diputada nacional y ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y las 33 cooperativas a través de las cuales se giró los más de cinco mil millones de pesos. El gobierno de Javier Milei ya suspendió a varias cooperativas de ella vinculadas a organizaciones sociales kirchneristas.

La justicia las investiga por presunto “lavado de dinero”. No tenían capacidad para desarrollar el trabajo. Una auditoría del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a cargo de Marcelo Collomb, descubrió “graves irregularidades” en su funcionamiento. Por ejemplo, “utilizando su estructura formal, eludieron la normativa vigente para este tipo cooperativo de trabajo, con prácticas que no se condicen con un trabajo en condiciones dignas, vulnerando sus derechos y el trabajo asociado, y para el beneficio exclusivo de ese grupo de personas”. En otras palabras, tenían a sus trabajadores, que eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, en situación de semi esclavitud y hacinamiento.

-8 Caso Becas Progresar- “Fecha, 30 de abril de 2024. Hecho: Se detectaron incumplimientos en el otorgamiento de becas educativas del Programa Progresar, evidenciando un descontrol interno en su administración.

-9 Caso Comedores fantasmas- “Fecha, 13 de mayo de 2024. Hecho: Se denunció la entrega de alimentos y dinero público a asociaciones que registraron ante el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) comedores que no fueron validados cuando esta gestión realizó los respectivos relevamientos por ser inexistentes, se detectaron que las organizaciones declararon comedores en lugares que eran barrios cerrados o en locales, como ser una gomería. La gran cantidad de comedores y merenderos inexistentes registrados dan cuenta tanto de una maniobra fraudulenta de la agrupaciones sociales como la falta de control de la gestión anterior respecto a los destinos del dinero y alimentos que otorgaron. La Oficina Anticorrupción es querellante”.

Una auditoría de Capital Humano reveló que solo el 7% de los alimentos entregado por la gestión anterior a comedores y merenderos vinculados a organizaciones sociales y piqueteras rendían cuenta del destino que se le daba a la comida destinada a las familias más vulnerables.

-10 Caso Tecnópolis – “Faltantes de bienes. Fecha, 20 de mayo de 2024. Hecho: Se verificaron faltantes de equipamiento tecnológico en el predio Tecnópolis, relacionados con kits asignados al área de patrimonio.

11 Caso Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDYAT) – “Convenios fraudulentos. Fecha, 21 de mayo de 2024. Hecho: Entre 2017 y 2020, se firmaron convenios entre el Ministerio de Trabajo y la asociación CEDYAT, donde se detectaron graves irregularidades administrativas, motivando una denuncia por defraudación al Estado.

Según la investigación de Capital Humano, el perjuicio fiscal aproximado en estos casos de presunta corrupción es de unos 40 mil millones de pesos. En la lista figura otro caso que Sandra Pettovello resalta como uno de sus logros: se trata de la “baja de pensión Cristina Fernández de Kirchner” el 14 de noviembre pasado. “Fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, sostiene la ministra en el trabajo al que accedió este medio.

A través de la resolución 1092/2024, el Poder Ejecutivo oficializó la baja de la jubilación de privilegio CFK y la pensión del ex presidente Néstor Kirchner que también cobraba su viuda. La línea de tiempo también refleja que cinco días más tarde, se le dio de baja a la pensión que también cobraba el ex vicepresidente de la nación Amado Boudou por el hecho “de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo, de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiario”.

Con información de Infobae