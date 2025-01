Catherine Fulop se sumó a la convocatoria para apoyar a González Urrutia

Aunque está radicada en el país hace casi treinta años, donde formó una familia con Ova Sabatini, Catherine Fulop nunca olvidó sus raíces venezolanas. Allí viven su madre y sus hermanas y la actriz lleva su tierra en la sangre, en la tonada y en sus costumbres. Así, se convirtió en una embajadora del país caribeño, sobre el que también siempre dejó en claro su posición ideológica.

En esta oportunidad, la protagonista de Abigail se manifestó sobre el inminente encuentro que tendrán el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, con el primer mandatario de la Argentina, Javier Milei, el próximo sábado en la Casa Rosada.

El líder libertario fue uno de los primeros presidentes que reconocieron al dirigente venezolano como el legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio, y acusó al régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de haber ejecutado un fraude masivo. Ese posicionamiento internacional derivó en la decisión de la dictadura venezolana de expulsar al cuerpo diplomático argentino, que tuvo que abandonar el país en pocas horas. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, la representación está a cargo de Brasil.

En este contexto, Fulop se manifestó a partir de un mensaje en X de la dirigente Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela, en el que convocaba a sus compatriotas a movilizarse para acompañar las alternativas del encuentro.

“A los venezolanos en Buenos Aires y a cada argentino que cree en la democracia y la libertad, los esperamos a las 10 en la Plaza de Mayo para recibirlo con orgullo y demostrar una vez más al mundo que Venezuela ha decidido ser libre y democrática, como lo hicimos el pasado 28 de julio”, escribió Trotta, junto a una imagen en la que se mezclaban banderas argentinas y venezolanas con la Casa Rosada de fondo.

Como tantos compatriotas, la actriz respaldó la propuesta respondiendo el mensaje de manera elocuente: “¡Claro que sí! Todos acompañamos a Edmundo González Urrutia", escribió Fulop, en un gesto que se conecta directamente con su pensamiento político.

Vale recordar que la madre de Oriana y Tiziana Sabatini estuvo muy presente en el acto eleccionario de julio pasado. Antes de ir a emitir su voto en Buenos Aires, compartió en sus historias de Instagram la foto de un hombre flameando la bandera venezolana, a contraluz, donde podía apreciarse el paisaje de un amanecer. Sobre la imagen, escribió: “Hoy más que nunca pensando en ti”.

Durante la jornada, la actriz recorrió una extensa feria de emprendedores en la que mostró comidas típicas, accesorios y diferentes puestos vinculados a compatriotas suyos que llegaron al país en los últimos años en busca de una oportunidad laboral.

También dedicó algunas historias a su madre y aparte de su familia, quien vive en Venezuela, saliendo de votar. “Mi mamá con 88 años fue a cumplir con su deber cívico”, escribió junto a la imagen de la mujer saliendo del lugar, rodeada de familiares. “Dios bendiga a Venezuela”, dijo con una imagen de su madre con una mano sobre la urna, con la tarea realizada.

Con el desarrollo de la jornada, la actriz expresó sus sentimientos con un video que subió a sus redes sociales. “Uno tiene esperanzas porque es lo último que se pierde, pero yo decía que nos iban a dar otro coñazo en el corazón, porque teníamos mucha esperanza de poder salir adelante. Mi gente, nunca vi en la historia de la política del mundo que a una dictadura se la saque con votos. Estoy muy triste", expresó.

Además, Fulop explicó por qué no quería hablar de política en las entrevistas: “Durante muchos años hablé mucho y yo no soy política. A mí no me sirvió de nada, todo lo contrario y en este escenario que se da hoy, menos. Acá estoy mi Venezuela contigo y con toda mi gente”, agregó visiblemente conmovida.

