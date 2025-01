Comenzo el Dakar 2025: Como les fue a los hermanos Benavides?

Se puso en marcha el Rally Dakar 2025 que por sexto año consecutivo se disputa en Arabia Saudita. El arranque fue con un prólogo de 29 kilómetros cronometrados en Bisha, donde se ubica el campamento para las primeras cinco etapas.

Los hermanos Luciano Benavides se ubicaron 7º y 24º con sus KTM, también del equipo oficial. “El prólogo era bastante rápido y técnico por sectores, así que traté de hacer lo mejor posible. Me sentí bien”, contó Kevin, quien agregó que “fue un tramo entretenido y divertido”.

Pese a estar en el top diez, su hermano mostró su fastidio por no tener un mejor resultado. “No fue bien. No sé dónde perdí tanto tiempo o dónde he fallado. Los pilotos de adelante me sacaron mucho tiempo”, reconoció el otro salteño.